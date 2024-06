El Gobierno francés ha defendido su hoja de ruta para el saneamiento «sin austeridad» de las cuentas públicas del país galo mediante la implementación de reformas para reducir la deuda y el déficit, después de la decisión de S&P Global de rebajar la nota de solvencia de Francia a ‘AA-‘ desde ‘AA’ con perspectiva estable.

La agencia de calificación crediticia anunció su decisión de degradar en un escalón el rating del país galo ante la perspectiva de que la deuda pública supere las expectativas previas como resultado de déficits presupuestarios mayores de lo esperado entre 2023-2027, llegando hasta el 112,1% en 2027 desde el 109% en 2023, sólo por detrás de Grecia e Italia en la eurozona. Asimismo, S&P Global prevé que los déficits presupuestarios de Francia tendrán un promedio del 4,6% del PIB durante 2024-2026, frente al 3,9% que estimaba en diciembre de 2023 debido al desequilibrio negativo del 5,5% del PIB el año pasado y con la expectativa de que alcance el 3,5% del PIB en 2027, sobrepasando la meta del Gobierno del 2,9% en su actualización del Programa de Estabilidad de 2024.

«En nuestra opinión, el historial de consolidación presupuestaria de Francia durante las últimas décadas ha sido débil», advertía la agencia, recordando que el país galo no ha reportado un superávit presupuestario primario desde 2001. Tras conocerse la decisión de S&P Global, el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, subrayó que la nota ‘AA-‘ asignada al país galo «sigue siendo una calificación sólida».

En cuanto a la rebaja de calificación, Le Maire señaló que la principal razón de S&P Global fue el aumento del nivel de deuda, algo que el ministro galo considera que fue necesario para «salvar la economía francesa» frente a la crisis del Covid y a la crisis inflacionaria y que ha permitido a Francia iniciar la recuperación de manera más rápida. «Ahora que volvemos a la normalidad, reduciremos esta deuda y el gasto excepcional vinculado a la crisis y volveremos a tener unas finanzas públicas saneadas», afirmó.

No obstante, a pesar de la rebaja de calificación, Le Maire insistió en que el Gobierno no alterará su estrategia para restaurar las finanzas públicas y lo primero sigue siendo «tener crecimiento», mientras que la segunda parte pasa por la transformación económica del país mediante la implementación de reformas, incluyendo la del desempleo, y en tercer lugar a través de el menor gasto público. «No habrá rigor, no habrá austeridad», justificó en respuesta a las acusaciones desde los partidos de la oposición.