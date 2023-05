Las matriculaciones de vehículos electrificados han registrado un incremento de más del 70% en el mes de abril con un total de 11.700 operaciones. Un dato que parece positivo pero que engaña, ya que España continúa a la cola de Europa en la transición de los coches de combustión a los ‘cero emisiones’ y lejos de alcanzar a países vecinos, como Portugal o Francia -que ya comercializan el doble de unidades propulsadas por electricidad-, con un cuota de mercado que no llega ni al 10%, cifra que no se ha movido en relación con el mismo periodo del año anterior a pesar del fuerte aumento de las ventas. Una situación que refleja el fracaso de la ayudas a la compra que ha puesto en marcha el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que los consumidores tardan en recibir hasta dos años.

Así lo arrojan datos de la patronal de los fabricantes automovilísticos Anfac, a los que ha tenido acceso este diario, que reflejan que los electrificados se han vuelto a situar en el 10% de las ventas totales, teniendo en cuenta que en el cuarto mes del año se han matriculado cerca de 100.000 unidades en el mercado general.

«Un mes más el mercado de electrificados crece. Mantener una tendencia al alza es positivo, pero el volumen de ventas es necesario que aumente para que sea una realidad de compra para los ciudadanos, ya que todavía nos situamos en cuotas muy por debajo de la media del 21% que ya se está alcanzando en otros países de Europa, como es el caso de Portugal o Francia», señalan las citadas fuentes a OKDIARIO.

Objetivos de Bruselas

A pesar del incremento que un mes más registran los turismos electrificados, tanto el volumen como el ritmo de ventas se siguen situando muy por debajo de los objetivos necesarios. Para alcanzar los compromisos adquiridos de reducción de emisiones, este año el mercado electrificado debería alcanzar las 190.000 unidades vendidas prometidas por el Gobierno de Pedro Sánchez a Bruselas pata cumplir con los objetivos de descarbonización europeos, pero si se mantiene el ritmo actual el mercado nacional se situaría levemente por encima de las 100.000 matriculaciones.

«España ha de acelerar al vehículo electrificado para no descolgarnos de esta carrera. Desde el Gobierno ya se ha trasladado su compromiso, pero ahora hay que poner en marcha las medidas enfocadas en la agilidad con las ayudas en la compra, desarrollo de las infraestructuras de recarga de acceso público y fiscalidad que serán un incentivo y un impulso para hacer del vehículo electrificado más accesible para los ciudadanos», avisan desde la patronal de los fabricantes de coches.

Sánchez no cumple

Una serie de peticiones que el sector en bloque ha transladado ya al Ejecutivo y que se ha comprometido solucionar en una reunión con las patronales. No obstante, hasta la fecha, no se conoce que le hayan implementado las mejoras prometidas, en puntos críticos como el plan Moves III o la infraestrutra de recarga, para acelerar el ritmo de la electrificación en el mercado automovilístico español. «No podemos perder el 2023, ya que un país que no vende coches eléctricos no tiene sentido que los produzca», concluyen las citadas fuentes.