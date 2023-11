A tan sólo dos meses del fin de las ayudas para la compra de coches eléctricos, el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez aún no ha dado luz verde a la prórroga del Plan Moves III. El fin de los incentivos para impulsar la demanda amenaza con hundir un 40% las matriculaciones de este tipo de motorizaciones en el mercado español en 2024, ya que con el inicio del nuevo año la factura de final de los vehículos cero emisiones se subirá hasta 7.000 euros por el fin de las subvenciones.

Así lo han confirmado fuentes cercanas al sector, en conversaciones con este diario, que han señalado que «las ventas de coches propulsados por motores 100% eléctricos se desplomarán hasta un 40% por el fin de las ayudas del Gobierno a la compra, bajo el paraguas del denominado Plan Moves III, que aunque no está funcionando como se esperaba desde su puesta en marcha sí que está ayudando a reducir la factura final del consumidor que no se puede permitir adquirir un coche con un precio medio en el mercado español de casi 35.000 euros».

Según las citadas fuentes, el Ejecutivo, más concretamente el Ministerio de Industria -cartera que por el momento ocupa el socialista Héctor Gómez-, tiene la intención de ampliar estas ayudas más allá del 31 de diciembre, pero en el ministerio de Transición Ecológica -cartera de la ecologista Teresa Ribera- la intención es otra: poner fin al plan Moves III y crear un plan Moves IV, cambios para mejorar la llegada al consumidor final.

Esta última propuesta no convence a los fabricantes de coches consultados por OKDIARIO, ya que en dos meses no daría tiempo a poner en marcha cambios para reducir su plazo de entrega -que en algunos casos supera los dos años-. «Si estos cambios no se han acometido desde que se lanzó el programa de subvenciones ya varios años, no se van a modificar las bases en sólo dos meses», critican en plena polémica por la continuidad de las ayudas a la compra de coches eléctricos.

Ventas de coches eléctricos en España

Unas ayudas que desde el sector consideran necesarias, ya que las ventas de coches cero emisiones no termina de despegar en España, tal y como lo está haciendo en el resto de Europa. Según los datos de la patronal Anfac, las matriculaciones de eléctricos en España sólo representan un 5% de la cuota del mercado español, la mitad que Portugal o Francia.

No obstante, lo cierto es que las ventas de coches que gozan con la etiqueta Cero de la DGT están creciendo y acumulan un crecimiento de casi un 70% en lo que va de año, con la matriculación de 42.364 unidades entre los meses de enero y septiembre.

Cifras que podrían cerrar el año cerca de las 45.000 operaciones de eléctricos y que se esperan duplicar en 2024 hasta las 90.000 ventas si continúan las citadas subvenciones públicas. De lo contrario, las matriculaciones de coches 100% eléctricos se desplomarán hasta igualar casi los números de este año con la matriculación de 54.000 unidades en el mercado español.