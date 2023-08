El retraso en el pago de las ayudas para la compra de eléctricos del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado que los fabricantes automovilísticos se lancen a rescatar al cliente. Este es el caso de alguna de las marcas de Stellantis, como Jeep o Peugeot a las que ahora se suma la firma italiana Fiat con el objetivo de evitar que los solicitantes del denominado plan Moves III esperen casi dos años para recibir el dinero de las subvenciones en su cuenta bancaria. Una situación que refleja el fracaso del Ejecutivo para incentivar las matriculaciones de los vehículos con este tipo de propulsión en el mercado español.

Así lo han confirmado fuentes de la compañía en conversaciones con este diario que han señalado que, al igual que otras marcas del grupo, Fiat ha puesto en marcha esta medida con el objetivo de incentivar la venta de coches propulsados por pilas a través de un nuevo programa de renting flexible con el que los clientes no tendrán que esperar a que, desde las distintas administraciones, les paguen las subvenciones para la compra de coches eléctricos.

Fiat y las ayudas para eléctricos

«Adelantamos el dinero que les corresponde a cada cliente del Plan Moves III dependiendo del modelo de la gama de Fiat, tanto comerciales como turismos, por el que se decanten», explican. Una cantidad que el cliente tendrá que devolver una vez ingresada la cantidad por parte del Estado.

Una medida con la que Stellantis prevé captar nuevos clientes, sobre todo aquellos que dudaban sí comprase un eléctrico o híbrido enchufable, por la entrega de la subvención de forma directa. En concreto, las subvenciones que ‘reparte’ el Gobierno de Pedro Sánchez pueden alcanzar hasta los 7.000 euros en caso de achatarramiento, dejando a algunos eléctricos por debajo de los 20.000 euros, que es el coste medio en el mercado español de un coche propulsado por motores de gasolina o diésel.

Fin de las ayudas en 2024

No obstante, a estos incentivos no les queda mucho tiempo de vida. Las elecciones generales del pasado mes de julio y el bloqueo político resultante de las mismas ha provocado que el Gobierno de Pedro Sánchez no se haya preocupado de renovar la fecha de vigencia del plan Moves III más allá del 31 de diciembre, a pesar de que aún falta más del 25% del presupuesto por repartir.

Ante esta situación, el sector avisa de «un bloqueo en las matriculaciones de vehículos propulsados a pilas a principios del año 2024» y pide al Ejecutivo que ponga en marcha «las medidas pertinentes para prorrogar los plazos con el objetivo de no dejar dinero en el cajón que se puede emplear para dinamizar el mercado». Además, con el fin de estos incentivos, España se convertiría en uno de los pocos países europeos que no reparte ayudas para la compra de coches eléctricos.

Además de la prórroga de los incentivos, los fabricantes piden una redefinición del programa, ya que no está funcionando como esperaba el mercado debido a los largos tiempos de espera para recibir el dinero que alcanzar una media de un año y medio. Una situación que ha obligado a marcas como Fiat a lanzar estas ayudas para eléctricos.