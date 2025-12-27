El hecho de tener que pagar el IVA y no poder librarse de esta obligación trae de cabeza a los autónomos que cobran menos de 85.000 euros en España, ya que el resto de Europa sí que se permite no pagarlo cuando no se llega a cuantías más elevadas. Como consecuencia de ello, Fernando Jesús Santiago, presidente del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos, propone que «se aplique la exención del IVA a los autónomos de nuestro país, pero de forma voluntaria», es decir, que puedan pagar el IVA los que cobran menos de 85.000 si les compensa más, mientras que en otros casos puedan elegir no pagarlo.

«Desde hace tiempo venimos defendiendo que España incorpore, como ya ocurre en otros países europeos y propone la Unión Europea, la exención del IVA para los autónomos con facturación inferior a 85.000 euros, pero siempre desde un planteamiento voluntario. No se trata de imponer un modelo único, sino de ofrecer una opción real de simplificación a quienes tienen menor volumen de actividad, permitiéndoles elegir el régimen que mejor se adapte a su negocio. Mantener esta flexibilidad es fundamental para reducir cargas administrativas innecesarias sin perjudicar a aquellos profesionales que, por la naturaleza de su actividad, prefieren seguir repercutiendo el IVA», ha explicado a OKDIARIO Fernando Jesús Santiago.

La carga fiscal sobre los autónomos

Por otro lado, Miguel Garrido, presidente de la Confederación de Empresarios Madrileños (CEIM), también alerta de que «la carga fiscal y administrativa atenta contra nuestros autónomos».

«España no puede seguir siendo la excepción en Europa, mientras la mayoría de países comunitarios eximen del IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros», ha destacado a OKDIARIO Miguel Garrido, presidente de CEIM.

Lo que complica más la situación es la falta de igualdades y las desventajas de los autónomos españoles frente al resto de Europa, ya que la exención del IVA es obligatoria y ya se aplica en el resto de países. «La Unión Europea ha establecido esta directiva con carácter obligatorio, por lo que su aplicación no sólo responde a criterios de competitividad económica, sino también a un principio de equidad hacia los miles de profesionales que contribuyen de manera esencial al tejido productivo español», ha indicado.

ATA denuncia a España en la UE por el IVA

La Federación Nacional de Asociaciones de Empresarios y Trabajadores Autónomos (ATA) ha interpuesto una denuncia contra el Gobierno ante la Comisión Europea por la falta de transposición y aplicación de la directiva relativa al sistema común del IVA en lo que respecta al régimen especial de exención del IVA para autónomos y pequeñas empresas, conocido como «IVA franquiciado».

En concreto, la Directiva (UE) 2020/285 obliga a los países miembros de la Unión Europea a aplicar la franquicia de IVA, pero España aún no la ha implementado a nivel nacional.