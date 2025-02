Fecha confirmada: la edad a la que te podrás jubilar si tienes una discapacidad del 33%

Siempre que se habla de edad de jubilación, suele pensarse en los famosos 65 años en el caso de las personas que hayan cotizado más de 38 años, o 66 años y hasta 67 años si has cotizado menos de esa cantidad de años. Pero ¿ y en el caso de aquellas personas que tienen un porcentaje mínimo de discapacidad? La edad para que te puedas jubilar cuando tienes una discapacidad es un tema que preocupa a muchos los trabajadores, especialmente a aquellos que cuentan con alguna discapacidad, pero de la que todavía hay mucho desconocimiento.

Muchas personas creen que tener reconocido un grado del 33% de discapacidad otorga beneficios adicionales a la hora de retirarse de la vida laboral, pero la realidad es que el sistema de pensiones en España establece una serie de requisitos específicos que no siempre contemplan una jubilación anticipada para este grupo. De hecho, es importante entender cómo funciona la normativa de la Seguridad Social en relación con la discapacidad y la edad a la que una persona se puede jubilar cuando se tiene una discapacidad. Mientras que ciertos niveles de discapacidad permiten acceder antes a la jubilación sin penalización, un 33% de discapacidad no es suficiente para obtener esta ventaja. Sin embargo, esto no significa que las personas con esta condición no puedan optar a otros beneficios que les ayuden en su vida diaria.

La edad a la que se puede jubilar una persona con un 33% de discapacidad

En España, la edad a la que una persona se puede jubilar cuando se tiene una discapacidad ordinaria está determinada por el tiempo de cotización acumulado a lo largo de la vida laboral. Para el año 2025, la edad de jubilación está fijada en 66 años y ocho meses para aquellas personas que hayan cotizado menos de 38 años y tres meses. En caso de haber alcanzado o superado ese tiempo de cotización, la jubilación se podrá solicitar a los 65 años.

A pesar de que algunas personas con discapacidad pueden acceder a la jubilación anticipada, esto sólo se aplica a quienes tengan reconocida una discapacidad igual o superior al 45%. En consecuencia, las personas con un 33% de discapacidad deben esperar a la edad ordinaria para poder retirarse.

Opciones de jubilación para personas con discapacidad del 33%

Aunque no se puede acceder a la jubilación anticipada por discapacidad con un 33%, existen otras vías que permiten retirarse antes de la edad ordinaria:

Jubilación anticipada voluntaria: permite adelantar la jubilación hasta dos años antes de la edad ordinaria, aunque con una penalización en la pensión que dependerá del tiempo cotizado. No es un tipo de jubilación diseñada para quienes tienen incapacidad. Se puede acoger cualquier trabajador, aunque como decimos, con un porcentaje de penalización de modo que la jubilación puede quedar bastante reducida.

permite adelantar la jubilación hasta dos años antes de la edad ordinaria, aunque con una penalización en la pensión que dependerá del tiempo cotizado. No es un tipo de jubilación diseñada para quienes tienen incapacidad. Se puede acoger cualquier trabajador, aunque como decimos, con un porcentaje de penalización de modo que la jubilación puede quedar bastante reducida. Jubilación anticipada por cese involuntario: en este otro tipo de jubilación se puede acceder hasta cuatro años antes de la edad ordinaria si el trabajador ha sido despedido por causas objetivas y cumple con los requisitos de cotización.

en este otro tipo de jubilación se puede acceder hasta cuatro años antes de la edad ordinaria si el trabajador ha sido despedido por causas objetivas y cumple con los requisitos de cotización. Jubilación demorada: en caso de querer seguir trabajando más allá de la edad jubilar discapacidad, la Seguridad Social otorga incentivos económicos para aquellos que prolonguen su vida laboral.

Beneficios para personas con discapacidad del 33%

Aunque no se pueda adelantar la jubilación, las personas con una discapacidad reconocida del 33% pueden acceder a ciertos beneficios fiscales y sociales:

Exenciones en el IRPF para determinadas prestaciones.

para determinadas prestaciones. Reducciones en el IVA en la adquisición de productos y servicios adaptados.

en la adquisición de productos y servicios adaptados. Bonificaciones en impuestos locales, como el de circulación o sucesiones.

como el de circulación o sucesiones. Acceso a la Tarjeta Dorada de Renfe, que permite descuentos en el transporte ferroviario.

que permite descuentos en el transporte ferroviario. Facilidades en el acceso a vivienda protegida y subvenciones en función de la comunidad autónoma.

¿Qué hacer si se considera que la discapacidad es mayor?

Dado que sólo las personas con un 45% o más de discapacidad pueden acceder a una jubilación anticipada sin penalización, aquellos que tengan reconocido un 33% y consideren que su situación ha cambiado pueden solicitar una revisión de su grado de discapacidad. Esto se hace a través de los servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente, y se deberá aportar documentación médica que justifique un posible aumento del porcentaje.

En conclusión, todas aquellas personas que tienen una discapacidad del 33% deben jubilarse a la misma edad que el resto de trabajadores, salvo que opten por otras modalidades de jubilación anticipada, aunque eso sí, debemos recordar que estas conllevan una reducción en la pensión. A pesar de ello, contar con este grado de discapacidad da acceso a una serie de beneficios que pueden facilitar el día a día.

Para aquellos que creen que su situación médica justifica un mayor grado de discapacidad, es recomendable iniciar un proceso de revisión para verificar si pueden acogerse a una jubilación anticipada sin que se produzcan reducciones en la pensión. En cualquier caso, lo ideal es buscar asesoramiento especializado para conocer todas las opciones disponibles.