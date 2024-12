Apicultores españoles, franceses y portugueses se han unido en un frente común para luchar contra las importaciones masivas de miel falsa que circula por Europa, y que en su mayoría procede de China. El motivo es que una investigación de la Comisión Europea ha revelado que el 46% de las mieles que circulan por Europa son sospechosas de no ser miel, y de ser un sucedáneo, es decir, siropes y jarabes de maíz o arroz, que se mezclan con la miel española para abaratar el coste. Como consecuencia, este tipo de falsa miel suele ser más barata y el consumidor la compra engañado, mientras que la miel original de España no para de caer en ventas y se acumula en los almacenes. En concreto, esta situación ya está causando un 80% en pérdidas a los apicultores españoles.

Caen las ventas un 80%

La circulación en Europa de miel falsa, principalmente originaria de China, está causando grandes pérdidas al sector. «Estamos hablando de unas pérdidas del 80%. La rentabilidad actualmente es la justa para sobrevivir, nuestras explotaciones ya no son rentables», ha explicado a OKDIARIO Pedro Loscertales, responsable del Sector Apícola de Coag.

El Gobierno ha mostrado una gran falta de interés ante esta situación y la inmovilidad de las mieles nacionales, que siguen sin venderse ante la falta de interés por parte también de la industria. «Esta situación en España se viene arrastrando desde 2020, y afecta principalmente a las mieles monoflorales. La cuestión es que ya es un efecto que también se produce en Portugal y en Francia», defiende.

La miel española en los almacenes

El problema actual es que la miel multifloral española no se está vendiendo por culpa de estos sucedáneos que son un engaño para el consumidor y que confunden con su precio más económico. «Ya son 4 años aguantando la cuestión de que las mieles multiflorales no se venden. Al final el apicultor no puede aguantar. El año pasado nos salvaron ciertas ayudas que sacaron por efecto de la sequía, pero este año tenemos una producción media, creemos que sólo ha llegado al 50%. No se ha hecho ninguna venta de miel multifloral desde el mes de septiembre», expone.

«Algunos expertos dicen que un kilo de miel en estos momentos tiene un precio de 90 euros, sin embargo, finalmente los productos no se venden a este precio porque no hay un movimiento comercial al respecto. El año pasado hicimos un estudio en el que se reflejaba que el kilo realmente se cobra a entre 4 euros y 4,50 euros, como consecuencia del efecto negativo de la miel falsa», aclara.