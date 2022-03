Los ‘expertos’ de Hacienda acaban de hacer entrega a la ministra Maria Jesús Montero el ‘Libro Blanco’ para llevar a cabo la reforma fiscal. Este grupo de catedráticos considera prioritario subir impuestos: IVA, a los carburantes, a la tributación de los coches y establecer un límite en aquellos que están cedidos a las comunidades autónomas como el de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones. Una propuesta que perjudica a regiones como Andalucía, Galicia, Cantabria, Extremadura, Murcia o Madrid que bonifican o en su práctica han eliminado estos gravámenes.

El mensaje de Jesús Ruiz- Huerta, presidente del Comité de Expertos, es claro y advierte a Madrid que «el debate está en la defensa de la autonomía de una comunidad en concreto y la defensa del principio de autonomía en general». Ruiz- Huerta incide en que «hay que poner un límite, un coto mínimo del gravamen».

Este escrito pone negro sobre blanco la hoja de ruta para establecer el sablazo fiscal que Hacienda ha prometido a Bruselas. La responsable de Hacienda ha descartado establecer estas medidas «de forma inmediata» a consecuencia del contexto geopolítico con la invasión de Rusia en Ucrania. No obstante, teniendo en cuenta que España todavía no se ha recuperado del golpe económico de la pandemia, no se descarta un susto fiscal en 2022.