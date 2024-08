Expertos ya advierten con el precio del aceite de oliva en septiembre: nadie se lo esperaba

En los últimos dos años, el precio del aceite de oliva ha experimentado una subida considerable, sorprendiendo a la mayoría de consumidores españoles, que han tenido que adaptar sus costumbres a la hora de cocinar o de usar este ingrediente tan básico en nuestra dieta. El incremento en el precio del aceite vino provocado por varios factores, entre los que destacaron la sequía que afectó a las cosechas, encareciendo la producción, así como la inflación que azotó al mercado de productos básicos. Sin embargo, en los últimos meses, hemos empezado a ver una ligera disminución en el precio, gracias en parte a medidas como la eliminación del IVA desde julio de este año. Estas reducciones han traído un pequeño alivio a los hogares, aunque todavía no se sabe muy bien qué va a pasar en el futuro, de modo que sólo podemos esperar y también, escuchar que auguran expertos como el trabajador de una almazara que ha revelado lo que ocurrirá con el aceite a partir de septiembre.

A pesar de la aparente y reciente estabilización con respecto al precio del aceite de oliva, la situación sigue siendo motivo de preocupación, y muchas personas siguen de cerca las noticias sobre este ingrediente. Después de todo, en España, el aceite de oliva es un elemento clave en nuestra dieta y cultura culinaria, por lo que su precio tiene un impacto directo en la vida diaria. Los supermercados han pasado por momentos difíciles, teniendo que poner alarmas en las botellas para evitar robos, mientras que los consumidores buscan desesperadamente ofertas que les permitan seguir cocinando sin que su bolsillo sufra tanto. Y aunque como decimos, el precio ha comenzado a bajar lentamente, todavía estamos lejos de regresar a los niveles previos al alza. Sin embargo, a medida que el mes de septiembre se acerca, ha surgido una voz experta que ha empezado a resonar en redes sociales, ofreciendo predicciones que han sorprendido a muchos. Alfredo López, conocido en internet como @pez.salvaje, no solo es un influencer de cocina y salud, sino también un trabajador de almazara, lo que le da un conocimiento profundo del mercado del aceite de oliva. Según él, el precio del aceite de oliva podría experimentar una caída significativa en las próximas semanas, algo que, de confirmarse, sería un alivio inesperado para muchos consumidores que no se esperaban este giro de los acontecimientos.

Lo que va a ocurrir con el aceite de oliva a partir de septiembre

Alfredo López, más conocido en redes como @pez.salvaje, ha ganado notoriedad por sus consejos prácticos sobre cocina y bienestar. Pero lo que muchos desconocen es que López también trabaja en dos almazaras, lo que le permite tener una visión muy cercana y directa de lo que sucede en el sector del aceite de oliva. Recientemente, ha causado cierto revuelo con una predicción que ha dejado a más de uno boquiabierto: según sus observaciones, el precio del aceite de oliva podría bajar considerablemente a partir de septiembre «u octubre o incluso antes».

Según cuenta López, otros mercados como el francés se están interesando en comprar cosechas enteras por lo que esto anticipa que se va a ver una caída en el precio del aceite de oliva considerable. Para él, esto no es más que el principio de un cambio en la tendencia que podría beneficiar a los consumidores a corto plazo.

Consejos para aprovechar la bajada de precios

Ante la posibilidad de una caída en los precios, López ha comentado también que nos vamos a «volver locos» comprando aceite de oliva, por lo que no ha dudado en ofrecer varios consejos sobre cómo almacenar correctamente el aceite de oliva para no perder sus propiedades. Este producto, aunque indispensable en nuestras cocinas, es sensible a factores como la luz, el aire y el tipo de envase en el que se almacena. Por eso, para quienes estén pensando en comprar grandes cantidades de aceite cuando los precios caigan, es importante tener en cuenta cómo almacenarlo adecuadamente.

López recomienda evitar los envases de plástico y de cristal transparente, ya que estos pueden alterar la calidad del aceite. En cambio, sugiere optar por envases de cristal oscuro o, mejor aún, por el formato ‘bag in box’. Este último consiste en una bolsa de aluminio sellada que se coloca dentro de una caja de cartón, lo que impide que el aceite se contamine con aire o luz, preservando así su frescura durante más tiempo.

¿Qué podemos esperar en los próximos meses?

El futuro del precio del aceite de oliva es incierto, pero las predicciones de expertos como Alfredo López nos dan una pequeña esperanza de que los precios podrían aliviarse en los próximos meses. No obstante, es importante estar preparados para aprovechar cualquier oferta de manera inteligente. Según López, si se produce esta bajada, el formato ‘bag in box’ puede ser una excelente opción para quienes quieran almacenar grandes cantidades sin comprometer la calidad.