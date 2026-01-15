La eurozona ha desplomado en noviembre su superávit comercial un 35,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, principalmente, por el incremento de sus compras a China, según ha informado este jueves el portal estadístico de la Comisión Europea, Eurostat. Así, el saldo de la balanza comercial de bienes de los países que utilizan el euro fue de 9.900 millones de euros en positivo, frente a los 15.400 millones de euros del undécimo mes del 2024.

Tal y como publicó este periódico, China ha compensado la pérdida de ventas en Estados Unidos (EEUU), afectadas por los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump, con exportaciones hacia la Unión Europea (UE) y el sudeste asiático. De esta forma, la eurozona ha aumentado sus relaciones comerciales con el gigante asiático mientras los norteamericanos buscan reducirlo.

El área de la moneda común vendió al exterior mercancías por valor de 240.200 millones de euros, al tiempo que adquirió productos por 230.300 millones de euros. Estas cifras estuvieron un 3,4% y un 1,3% por debajo en comparativa interanual, respectivamente.

En cuanto al acumulado de los once primeros meses, las exportaciones de bienes sumaron 2,702 billones de euros, una subida del 2,3%, mientras que las importaciones avanzaron un 2,6%, hasta los 2,550 billones de euros. El superávit fue de 152.700 millones de euros, un 2,6% menos.

El conjunto de la UE registró en noviembre un superávit de 8.100 millones de euros, un 31,4% menos. Así, el club comunitario se anotó ventas por 213.800 millones de euros, un 4,4% menos, y compras por 205.700 millones de euros, un 2,9% menos.

La eurozona depende más de China

El principal superávit de la UE se mantuvo con Reino Unido por 15.400 millones de euros, un 6,7% menos. A él le siguió el de EEUU, con 10.700 millones de euros, un 41,2% menos, y el de Suiza, con 6.400 millones de euros, un 28% más.

Por el contrario, el mayor desfase entre exportaciones e importaciones se mantuvo con China por 32.300 millones de euros tras crecer un 6,6%. A continuación, el déficit con Noruega fue de 1.700 millones de euros y con India de 1.600 millones de euros.

En el caso de China, el gigante asiático ha reducido sus ventas en Europa, importando un 0,4%, hasta 268.169 millones de dólares (230.038 millones de euros). Visto de otro modo, esto quiere decir que el déficit comercial de la UE con China ha aumentado en un contexto en el que EEUU está imponiendo aranceles.

Pekín ha visto en la UE un gran aliado para suplir ese vacío que ha dejado EEUU. Los aranceles que sufre China se han compensado con un aumento de las exportaciones del 8,4% hacia los Veintisiete, hasta los 559.949 millones de dólares (480.329 millones de euros) en 2025.

La nación que dirige Xi Jinping también ha visto grandes socios comerciales en los países de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), lugares en los que ha incrementado sus exportaciones un 13,4% por encima del dato de 2024, hasta los 665.215 millones de dólares (570.627 millones de euros). En ese grupo de naciones, las importaciones de China sumaron 389.431 millones de dólares (334.057 millones de euros), un 1,6% menos.