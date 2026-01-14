China ha compensado la pérdida de ventas en Estados Unidos (EEUU), afectadas por los aranceles impuestos por el presidente norteamericano, Donald Trump, con exportaciones hacia la Unión Europea (UE) y el sudeste asiático. Por ello, la nación que dirige Xi Jinping ha sido capaz de salvar su balanza comercial con un superávit récord de 1,189 billones de dólares (1,02 billones de euros) en 2025, lo que representa un incremento del 19,8% respecto del dato de 2024.

En concreto, la guerra comercial entre Trump y Pekín ha provocado que las exportaciones del gigante asiático hacia EEUU se desplomaran un 20% en términos interanuales, hasta tocar los 420.050 millones de dólares (360.322 millones de euros).

Con todo, el país norteamericano también ha reducido sus ventas a China en 2025, con un descenso del 14,6% en comparación con el año anterior, hasta sumar 139.697 millones de dólares (alrededor de 119.833 millones de euros). Por tanto, en general, las relaciones comerciales entre ambas potencias ha caído con fuerza.

China esquiva los efectos de los aranceles

No obstante, Pekín ha visto en la UE un gran aliado para suplir ese vacío que ha dejado EEUU. Los aranceles que sufre China se han compensado con un aumento de las exportaciones del 8,4% hacia los Veintisiete, hasta los 559.949 millones de dólares (480.329 millones de euros).

Mientras esto sucede, el gigante asiático ha reducido sus ventas en Europa, importando un 0,4%, hasta 268.169 millones de dólares (230.038 millones de euros). Visto de otro modo, esto quiere decir que el déficit comercial de la UE con China ha aumentado en un contexto en el que EEUU está imponiendo aranceles.

Con todo, la nación que dirige Xi Jinping también ha visto grandes socios comerciales en los países de ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), lugares en los que ha incrementado sus exportaciones un 13,4% por encima del dato de 2024, hasta los 665.215 millones de dólares (570.627 millones de euros). En ese grupo de naciones, las importaciones de China sumaron 389.431 millones de dólares (334.057 millones de euros), un 1,6% menos.

Durante el pasado ejercicio, las exportaciones chinas sumaron un total de 3,77 billones de dólares (3,23 billones de euros), un 3,2% más que en 2024, mientras que las importaciones se mantuvieron estables en unos 2,58 billones de dólares (2,21 billones de euros).

Solo en el mes de diciembre, las ventas de China al exterior alcanzaron los 357.780 millones de dólares (306.907 millones de euros), un 6,6% más que en el mismo mes de 2024, mientras que las compras chinas aumentaron un 5,7% interanual, hasta 243.640 millones de dólares (208.996 millones de euros). De este modo, el superávit comercial de diciembre ascendió a 114.140 millones de dólares (97.910 millones de euros).