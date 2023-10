Este supermercado pasa de la subida del precio del aceite de oliva virgen extra: 7 € el litro

El precio del aceite de oliva sigue dando que hablar, y no para nada bueno, y es que sigue subiendo parece que sin límite, ya por encima de los 8 euros el litro y con expectativas de que no vaya a bajar en una larga temporada, al menos no como norma habitual en cualquier establecimiento. Te contamos cuál es el supermercado que baja el aceite de oliva y lo lleva hasta los 7 euros… ¡hay colas para comprarlo!.

Comprar aceite de oliva en Alcampo te sale barato

La sequía de la última temporada ha provocado que la producción del aceite de oliva fuese escasa, al menos más de lo habitual, lo que ha llevado el precio de nuestro oro líquido a cifras altísimas que hacen que muchas personas no puedan tener una botella en la cocina como sí lo hacían hace un año. En los últimos 12 meses, el precio del aceite de oliva se ha encarecido en un 52%, una auténtica barbaridad.

Tanto el aceite de oliva como el virgen extra están ahora por encima de los 8 euros, y es realmente difícil encontrarlo por debajo de ese precio, incluso en la última semana ha estado ya más cerca de los 9 euros que de quedar por debajo de los 8. Por suerte, en supermercados como Alcampo puedes comprar aceite de oliva a precios más baratos que la media, de hecho hay dos tipos de aceite que podrás llevarte por menos de 7 euros el litro.

Si quieres comprar aceite de oliva en Alcampo que sea barato puedes optar por el aceite de oliva virgen extra Laguna Villar, cuya garrafa de 2 litros tiene un precio de 13,05€, por lo que el litro te sale a 6,53€, un precio increíble tal y como está el panorama con este producto últimamente. Además de ser buenísimo, es ecológico, por lo que es una de las mejores opciones que puedes llevar a tu cocina actualmente.

La otra opción es una botella de un litro de aceite de oliva virgen extra Dintel, que está a la venta por un precio de 6,99€, prácticamente un milagro porque hacía muchas semanas que no era posible encontrar la botella de 1 litro de un virgen extra por menos de 7 euros. No cabe duda de que cualquiera de estas dos opciones de aceite de oliva en Alcampo será excelente para que no dejes de disfrutar de uno de nuestros tesoros gastronómicos sin tener que dejarte un pastizal en él.