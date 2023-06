Estafa a los clientes de Mercadona: ten mucho cuidado con este timo

Mercadona ha sido el supermercado que ha usado unos estafadores para crear un timo destinado a sus clientes. Con una subida generalizada de todos los servicios y también la lista de la compra, cualquier oferta es vista como un ahorro de dinero al que muchas familias se aferran como un clavo ardiendo. Los estafadores aprovechan la desesperación de estos tiempos complicados en los que vivimos. En esta ocasión usurpando la identidad de uno de los supermercados que más venden en nuestro país, Mercadona, en un timo que ya ha sido denunciado.

Ten mucho cuidado con este timo destinado a los clientes de Mercadona

Los clientes de Mercadona han sido víctimas de un nuevo timo que se ha convertido en una pesadilla para muchos. La denuncia ha dejado ver un tipo de estafa en la que se pretende conseguir los datos de las personas afectadas de una forma recurrente. Tomando la identidad de Mercadona.

Este timo consiste en un mensaje en el que se informa a la persona que ha ganado una buena cantidad de dinero en un vale de Mercadona. Poder darse un capricho o ahorrarse la compra de un mes es algo que hoy en día vale muchísimo, con lo cual, es normal que incluso no se piense en las consecuencias.

El llamado pishing es ese correo eléctrico que está destinado a darle más de un disgusto a un cliente de Mercadona. A partir de este correo en el que se informa a la persona que ha ganado un premio, los estafadores roban los datos del cliente que acepta este premio. Con lo cual, le roban sus datos.

Una cuenta de Facebook puede ser creada para la estafa, un hecho que se traduce en la forma de llegar a unos clientes que buscan los mejores precios. Con el reclamo de un cheque de 250 euros, los clientes no dudan en aceptar este cheque a ir en busca de un ahorro y de un dinero que en estos tiempos hace mucha falta.

La estafa ya ha sido denunciada por Mercadona y sus clientes. No han dudado en advertir que no hay premios que lleguen de esta forma. Ante un tipo de correo o mensaje sospechoso se debe avisar a las autoridades y en ningún caso dar datos personales a través de las redes sociales o de un correo no oficial.