Llamado oficial a todos los amantes del café que no son personas hasta el primer sorbo de la mañana. Sabemos que no hay nada como una buena taza de café caliente para empezar en día con buen pie y si está hecho con una buena máquina y un grano de calidad, no hay nada que se lo compare. La suerte es que muchas veces, la calidad no tiene que ser cara, por eso, te traemos la cafetera más barata éxito de ventas en Fnac.

Esta cafetera ya está arrasando en las tiendas Fnac y nosotros no nos podemos creer que esté disponible por menos de 55€. Ofrece calidad y funcionalidad para que disfrutar de tu momento de relax cada mañana sea todo un ritual sin interrupciones.

La cafetera de goteo De’Longui ICM en color negro es ideal para conseguir un buen sabor en cada taza, disfrutando de todas las variedades de cafés y cápsulas disponibles hoy en día. Tiene una capacidad para 10 tazas de café aproximadamente y una función de autoapagado, para que nunca rebase en café en algún que otro descuido.

Este pequeño electrodoméstico tiene una potencia de 900 W para obtener los mejores sabores en cada cápsula e incluye una placa para mantener el calor perfecto para garantizar un resultado óptimo. Además, cuando te quedes sin agua, podrás comprobarlo gracias al indicador de nivel de agua que ya incorpora en las características.

Es de lo más cómodo y su estética en color negro combinará con tu cocina perfectamente. El diseño es compacto y ligero por si tienes que mover la cafetera en algún momento. Sin duda, es una compra ideal para disfrutar de un buen café desde la cocina de tu casa.

Café, ese gran amigo de nuestras mañanas

El café es una de las bebidas más consumidas a nivel mundial y tomado en las cantidades recomendadas es perfecto para tener un plus de energía y conseguir más nutrientes y vitaminas para reforzar el organismo.

Sin duda, cuidarnos mientras disfrutamos nunca está de más y aquí te dejamos 4 beneficios del consumo del café:

Aporta nutrientes para tener una dieta más rica y variada , podemos encontrar algunas vitaminas y minerales como magnesio, potasio o manganeso.

, podemos encontrar algunas vitaminas y minerales como magnesio, potasio o manganeso. Es rico en antioxidantes ayudando a prevenir enfermedades y consiguiendo un organismo más saludable. Estos antioxidantes son esenciales para mantener nuestro cuerpo saludable y una taza de café aporta una cantidad considerable de los mismos.

ayudando a prevenir enfermedades y consiguiendo un organismo más saludable. Estos antioxidantes son esenciales para mantener nuestro cuerpo saludable y una taza de café aporta una cantidad considerable de los mismos. Ayuda a combatir algunas enfermedades, funcionando como una ayuda de la medicación y aportando beneficios en varias enfermedades crónicas como Diabetes tipo 2 o Parkinson.

Como ves, el café es perfecto para darnos un capricho mientras cuidamos nuestro cuerpo, así que si aún no tienes cafetera, la cafetera más barata éxito de ventas en Fnac será una buena inversión. Podrás disfrutar de todo tipo de cafés preparados de manera profesional, tendrán un gusto delicioso con solo un par de botones y no tendrás que gastar de más, será toda una experiencia que enamorará a los más cafeteros. ¿Qué más se puede pedir? ¡Nosotros ya tenemos la nuestra!