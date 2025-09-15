Los ministros de Exteriores, José Manuel Albares, de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo y el secretario de Estado y director de la oficina de Asuntos Económicos y G20 en Presidencia de Gobierno, Manuel de la Rocha, mantienen esta mañana una reunión en el Palacio de Viana, sede del Ministerio de Exteriores en Madrid con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el representante de Comercio de EEUU, Jamieson Greer en el que han abordado cuestiones de interés comercial bilateral.

Se trata de un encuentro que se celebra en paralelo a las reuniones de negociación comercial de EEUU y China.

En la reunión, el Gobierno de España ha recordado la importancia de las relaciones entre EEUU y la UE, la mayor del mundo, al representar el 30% del comercio de bienes y servicios a nivel global.

El Gobierno también ha señalado la voluntad de reforzar los vínculos existentes con el mercado de EEUU, en el que destaca la fuerte competitividad de las empresas españolas, a las que el Gobierno continuará acompañando en el contexto arancelario.

Por último, el Gobierno ha reafirmado su compromiso con los principios de la cooperación y el diálogo con los países aliados como EEUU.

La visita del secretario de Tesoro de Estados Unidos a Europa

El secretario de Tesoro de Estados Unidos arrancó el pasado viernes una visita a Europa que también incluye una parada en el Reino Unido, según informó la Casa Blanca en un comunicado.

Durante su paso por Madrid, Bessent se reunirá con altos representantes chinos, incluido el viceprimer ministro He Lifeng.

En dicha cita, Bessent abordará cuestiones de «seguridad nacional, económica y asuntos comerciales de interés mutuo» para ambas superpotencias, como la lucha contra el blanqueo de capitales o la red social TikTok.

Así, tras su visita a España, Bessent se dirigirá al Reino Unido para verse en Londres con colegas en el Ejecutivo de Keir Starmer y miembros del sector empresarial británico. Posteriormente, se sumará a la visita de Estado oficial del presidente Donald Trump al rey Carlos III.