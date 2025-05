Enresa, empresa pública que se encarga de la gestión y almacenamiento de los residuos radioactivos, no ha esperado a que las eléctricas se decidan a presentar la petición de ampliación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz y ha licitado ya el concurso para adjudicar por 28 millones de euros el contrato de servicio de ingeniería para el plan de desmantelamiento de la central nuclear extremeña.

El Gobierno dio el visto bueno a que Enresa iniciara con este contrato el desmantelamiento de Almaraz en el Consejo de Ministros del 23 de abril, justo un mes antes de que Enresa haya licitado oficialmente el concurso.

De acuerdo con las condiciones del concurso, el plazo de ejecución del contrato son 60 meses, el procedimiento es ordinario, y los interesados tendrán que enviar sus ofertas a Enresa antes del próximo 7 de julio a las 13 horas. Los sobres con las ofertas económicas se abrirán el 25 de septiembre.

Almaraz es la primera central nuclear que quiere cerrar el Gobierno en su plan para acabar totalmente con esta energía en España, en contra de lo que se está haciendo en Europa, que ha dado un giro para dar marcha atrás en la prohibición de la energía nuclear para asegurar el suministro eléctrico en el continente y reducir la dependencia energética de otros países.

Alemania ha sido el último país europeo que ha cambiado en su estricta política de cierre de las centrales nucleares. Ahora se está replanteando ese cierre y estudia volver a utilizar esta energía para generar electricidad. Ha pactado con Francia no oponerse a la nuclear en Europa.

Enresa ha puesto en marcha el proceso para iniciar el desmantelamiento de Almaraz, mientras las eléctricas propietarias de la central no han acordado todavía un plan para solicitar al Gobierno la ampliación de la vida útil de esta central, que en noviembre de 2027 debe cerrar sus puertas.

Iberdrola, como socia mayoritaria de Almaraz, debe presentar a Endesa y Naturgy su propuesta para solicitar al Gobierno la ampliación y, entre los tres, cerrar el texto definitivo. Los presidentes de las tres eléctricas han dicho públicamente que quieren cambiar el calendario de cierres nucleares pactado en 2019 porque la situación del sector ha cambiado.

Sin embargo, de momento, no hay acuerdo entre ellas. El jueves 8 de mayo se reunió el consejo de la sociedad Central Nuclear Almaraz Trillo (CNAT), donde están Iberdrola, Endesa y Naturgy, sin que se produjera acuerdo alguno. Si no hay cambios, la siguiente reunión no se producirá ya hasta junio.

Fuentes del sector señalan que el problema no es sólo pedir la ampliación de la central nuclear, en la que todos están de acuerdo, sino en que las nucleares no son rentables con la fiscalidad actual. El Gobierno ha elevado los impuestos que tienen que pagar estas instalaciones y las ha convertido en inviables.

Esa es la razón de que la mayoría de los reactores nucleares estuvieran parados el día del apagón, el 28 de abril, lo que contribuyó a que España y Portugal se fueran a negro. El cálculo que hacen las eléctricas es que pagarán este año unos 1.500 millones de euros en impuestos.

Éste es el principal problema, ya que el Gobierno ha señalado ahora que no se opone a alargar la vida de las nucleares siempre que no supongan un coste para el ciudadano y se ha negado a reducir los impuestos que pagan.