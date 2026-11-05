KLM ha anunciado en su presentación de resultados que reducirá el 15% de su plantilla en los próximos años con el despido y trasvase de hasta 5.000 empleados. La aerolínea insignia de Países Bajos ha advertido que los esfuerzos realizados por la compañía hasta ahora «no son suficientes para asegurar el futuro de KLM».

«Se han reorganizado o se reorganizarán aproximadamente 5.000 puestos, y el trabajo se llevará a cabo de forma diferente», ha señalado la CEO de KLM, Marjan Rintel, en un comunicado público. El objetivo es mejorar en 1.000 millones de euros los ingresos de la compañía.

A pesar del aumento de los costes de queroseno derivado de la guerra en Irán, en los nueve primeros meses de 2026, KLM incrementó sus beneficios operativos un 60% hasta los 526 millones de euros. Los ingresos aumentaron un 9% hasta los 10.900 millones de euros durante el mismo período.

Estos datos no bastan para la dirección. «Los precios del combustible siguen ejerciendo presión sobre nuestros resultados, nuestra base de costes sigue siendo demasiado elevada y nuestras operaciones son demasiado vulnerables como para que podamos seguir invirtiendo y compitiendo de forma eficaz», ha advertido Rintel.

El plan de KLM contempla reestructurar 4.000 puestos a diferentes firmas, de los cuales 2.000 empleados pasarán a formar parte de la matriz, Air France-KLM. El destino del resto es una incógnita: la empresa no especifica cómo eliminará dichos puestos. «Las mejoras estructurales de productividad previstas supondrán una reducción de aproximadamente 1.000 puestos de trabajo en KLM».

El aumento de los costes energéticos está lastrando la contabilidad de las aerolíneas europeas, quienes han visto cómo el fuelóleo se ha disparado por los ataques a refinerías tanto en Oriente Medio como en Rusia. La compañía neerlandesa es la primera firma europea en anunciar miles de despidos y lanzar un mensaje tan severo debido al escenario geopolítico.