Ouigo ha suprimido el primer tren del día y el último de la línea Madrid-Barcelona para adaptarse así a la petición de Adif de reservar esas franjas horarias para llevar a cabo las labores de mantenimiento de la vía.

Según confirman fuentes de la compañía, los viajeros del tren con salida de Madrid a las 21:02 horas se han reubicado en el tren anterior, con salida a las 20:10 horas. Además, ya desde el pasado jueves Ouigo ha reubicado a los viajeros del tren con salida de Barcelona a las 06:25 horas al siguiente que parte a las 07:35.

Ambos trenes, explican, tanto el primero de la mañana como el último de la tarde circularán en «doble composición» para doblar las plazas por trayecto.

De este modo, al reforzar ambos servicios con «trenes dobles» no se reduce el número de plazas ofertadas. Es decir, aunque se cancelen dos trenes, los pasajeros serán reubicados en «unidades múltiples», que en definitiva son dos trenes pegados con el doble de viajeros.

Además, según un documento consultado por OKDIARIO, a partir del jueves 5 de febrero Ouigo reajustará los horarios de esta ruta. Cabe recordar que los trenes estaban sufriendo más retrasos de los habituales a última hora del día debido a las Limitaciones Temporales de Velocidad.

Adif refuerza el mantenimiento

Adif ha pedido esta semana a Renfe, Iryo y Ouigo que suspendan los últimos servicios de alta velocidad en la línea entre Madrid y Barcelona, con el objetivo de disponer de más tiempo para realizar las labores de mantenimiento por la noche.

Fuentes de la empresa pública que gestiona la red ferroviaria explican que esta medida se pondrá en marcha a partir de este mismo lunes, 2 de febrero y de manera indefinida únicamente en este corredor entre Madrid y Barcelona.

Desde el accidente de Adamuz (Córdoba), los maquinistas de los trenes están reportando muchas más incidencias en las vías a Adif y la gestora de infraestructuras está imponiendo numerosas reducciones temporales de velocidad por seguridad.

Estas restricciones de velocidad están provocando retrasos constantes en la red, hasta el punto de que los últimos trenes de cada día llegan de madrugada, ya dentro del tramo horario que Adif utiliza para realizar las labores de mantenimiento.

Entre estos trabajos se encuentra, precisamente, la verificación de las incidencias reportadas por los maquinistas, por lo que si no da tiempo a realizarla, al día siguiente se mantienen las limitaciones de velocidad y vuelve a generar el mismo problema.