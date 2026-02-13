Mapfre Re logra la aprobación para abrir su primera sucursal en la India

Mapfre Re ha logrado la aprobación necesaria para abrir su primera sucursal en la India, lugar en el que operaba hasta ahora de forma indirecta a través de otros países, según un comunicado emitido este viernes por la empresa. En concreto, la mercantil logró el pasado 9 de febrero el ok oficial de la Autoridad de los Centros de Servicios Financieros Internacionales de India para abrir su sucursal en Gujarat, «un paso decisivo en su estrategia de crecimiento en el continente asiático».

La relación de Mapfre Re con el mercado asegurador indio se remonta a más de una década. En ese tiempo, la reaseguradora ha ido incrementando progresivamente su compromiso con el mercado, construyendo una sólida cartera de negocio y desarrollando una estrecha colaboración con las principales aseguradoras del país.

La apertura de su primera sucursal en la India se enmarca en el sólido crecimiento del mercado asegurador del país, impulsado por el dinamismo económico de la nación, el aumento de la demanda de soluciones de protección y un entorno regulatorio cada vez más favorable.

India se ha consolidado así como uno de los mercados con mayor proyección para el sector asegurador a nivel internacional. La puesta en marcha de la nueva sucursal en Gujarat representa un hito relevante en el desarrollo estratégico de Mapfre Re en Asia.

Esta apertura permitirá a la compañía reforzar su capacidad operativa y ofrecer un servicio más cercano, ágil y especializado a sus clientes en el mercado nacional.

Mapfre Re en India

«La autorización para operar en India nos permite estar aún más cerca de nuestros clientes y aportar nuestro conocimiento técnico y capacidad de suscripción en un mercado con un elevado potencial de desarrollo», ha señalado Miguel Rosa, CEO de Mapfre Re.

«Nuestra sólida posición financiera, la solvencia que nos caracteriza y el respaldo de un grupo global como Mapfre son elementos clave para acompañar de forma sostenible el crecimiento del negocio de nuestros clientes en este mercado», ha asegurado.

Por su parte, Javier Sánchez Cea, director regional de APAC de Mapfre Re, ha comentado que «la apertura de la sucursal en India refuerza de forma decisiva nuestro compromiso con este mercado estratégico y se suma a la inauguración de la sucursal en China en 2024, y a nuestra presencia directa en países clave del continente como Filipinas, Japón, Malasia y Singapur. En conjunto, constituyen uno de los pilares fundamentales para el crecimiento de Mapfre Re en Asia en los próximos años».

Tras la obtención de esta autorización, Mapfre Re continuará con los trámites de preapertura ante las diferentes administraciones locales, de conformidad con la normativa local vigente, con el objetivo de comenzar su actividad en el país en las próximas semanas.

Mapfre Re es una reaseguradora global y el reasegurador profesional del Grupo Mapfre. En 2025, registró unas primas de 8.397 millones de euros, con un beneficio récord de 381 millones de euros, un 17,2% más que el año anterior. Dentro de esta sociedad, la Unidad de Reaseguro de Mapfre Re ofrece servicios y capacidad de reaseguro, dando todo tipo de soluciones de reaseguro de tratados y de facultativo, en todos los ramos de Vida y No Vida. Obtuvo primas de 6.664 millones de euros en 2025, con un resultado neto atribuido de 330 millones de euros (+15,4%).