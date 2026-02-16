Cervecerías Circulares de Estrella Galicia impulsa a más de 800 establecimientos hosteleros hacia un modelo más sostenible

Cervecerías Circulares, la iniciativa de Estrella Galicia para impulsar un modelo de hostelería más sostenible y eficiente, ha presentado su último balance de resultados durante HIP 2026 – Horeca Professional Expo. Tras más de cuatro años de actividad, el programa ya cuenta con más de 800 establecimientos adheridos y ha logrado evitar 360 toneladas de CO₂ cada año, consolidándose como un referente en eficiencia, economía circular y rentabilidad para la hostelería española.

Desde su puesta en marcha, Cervecerías Circulares ha desarrollado más de 17.000 acciones con un seguimiento personalizado, logrando resultados tangibles en energía, agua y gestión de recursos. Las medidas de eficiencia energética implementadas han permitido ahorrar 1.318.133 kWh anuales, mientras que las iniciativas de ahorro hídrico han reducido el consumo de agua en 58.973 metros cúbicos al año, lo equivalente a más de 23 piscinas olímpicas.

El impacto del programa se refleja también en la implantación de buenas prácticas sostenibles: el 45% de los establecimientos ha adoptado medidas de eficiencia energética, el 49% ha implementado soluciones de ahorro hídrico, el 81% utiliza el portfolio integral de envases retornables de Hijos de Rivera, el 75% emplea papel certificado FSC/PEFC, el 78% realiza segregación completa de residuos y el 83% utiliza envases sostenibles certificados. Estos datos muestran que la sostenibilidad ya forma parte del día a día de los locales adheridos, generando valor económico y ambiental.

La presentación de los resultados se llevó a cabo durante HIP 2026, en un espacio que contó con la participación de Manel P. Piñón, el director de Trade Marketing de Hijos de Rivera, responsable del Proyecto Cervecerías Circulares; así como de hosteleros adheridos al programa, quienes compartieron su visión sobre cómo Cervecerías Circulares contribuye a mejorar la eficiencia operativa, la rentabilidad y la sostenibilidad de los establecimientos hosteleros.

Un compromiso que va más allá

Cervecerías Circulares representa un paso más en la ambición de Estrella Galicia por generar un impacto positivo en la hostelería y en su entorno, impulsando un modelo de negocio que combina eficiencia, ecoeficiencia y economía circular.

Entre las claves de la iniciativa se encuentran el uso de formatos retornables y sostenibles, la optimización energética y del agua de los locales, y la implantación de buenas prácticas de gestión integral, desde la climatización e iluminación hasta la gestión de residuos y limpieza. Todo ello con un enfoque práctico que permite a los establecimientos mejorar su competitividad mientras reducen su impacto ambiental.