CaixaBank aumentó su beneficio un 1,8% en 2025, hasta los 5.891 millones

El banco explica que estos resultados se han dado "por el fuerte crecimiento del negocio"

CaixaBank cree que habrá más fusiones bancarias en España a corto plazo pero niega que vaya a participar

CaixaBank, Cataluña, impuesto a la banca, **CaixaBank dispara su beneficio a 2.951 millones y presume de músculo comercial y capital sólido** --- **El volumen de negocio supera el billón de euros y la rentabilidad se eleva al 15,7%** CaixaBank ha cerrado el primer semestre de 2025 con un beneficio neto de 2.951 millones de euros, lo que supone un incremento del 10,3% respecto al mismo periodo del año anterior. La entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri y con Gonzalo Gortázar al frente de la gestión ha conseguido este resultado en un contexto de fuerte crecimiento comercial, fortalecimiento del capital y reducción de la morosidad. Según ha destacado el propio Gortázar, CaixaBank avanza con paso firme en uno de los ejes clave de su Plan Estratégico 2025–2027: la transformación del Grupo. En paralelo al negocio tradicional, se están desarrollando iniciativas tecnológicas como los portales Facilitea (para compra y alquiler de viviendas y vehículos) o la plataforma Generación +, dirigida al segmento sénior. En términos de rentabilidad, el retorno sobre recursos propios (ROE) ha alcanzado el 15,7%, frente al 14,4% de hace un año. El banco ha mantenido un coste del riesgo en mínimos (0,24%) y un índice de eficiencia del 38,6%, mientras que el ratio de capital CET1 se ha situado en el 12,5%, ya descontado el exceso de capital por encima del objetivo marcado. --- **Crecen los préstamos, el ahorro y la captación de clientes** La entidad ha experimentado un crecimiento sólido en todas las líneas de negocio. El volumen de fondos de clientes ha ascendido a 717.652 millones de euros, un 7,5% más interanual, mientras que la cartera de crédito sano ha crecido un 4,8%, hasta alcanzar los 368.570 millones. El volumen total de negocio ya supera los 1,08 billones de euros, lo que representa un aumento del 6,6% en un año. La actividad comercial también ha batido registros: 360.000 nuevos clientes netos en los últimos 12 meses y un dato revelador, el 72% de los clientes minoristas tienen contratadas al menos tres gamas de productos. Las suscripciones netas a fondos y seguros ahorro han crecido en 11.960 millones de euros. En cuanto a la concesión de crédito, el banco ha registrado un crecimiento del 26,8% en nuevas operaciones durante el semestre, con un total de 43.430 millones. Por segmentos, destacan las hipotecas, que han aumentado un 46,2% interanual, hasta los 9.720 millones (el 93% a tipo fijo), y el crédito al consumo, con un alza del 10,4%. La financiación empresarial ha sumado 26.970 millones, un 25,5% más, y el 55% se ha dirigido a pymes. --- **Liquidez holgada, baja morosidad y dividendo a la vista** En términos de calidad del balance, CaixaBank ha reducido en 649 millones los créditos dudosos durante el semestre, situando la ratio de morosidad en el 2,3%, su nivel más bajo histórico. Las provisiones alcanzan los 6.744 millones, con una cobertura del 70%. La posición de liquidez sigue siendo cómoda: los activos líquidos totales alcanzan los 177.385 millones de euros, con un ratio de cobertura del 217%. A nivel regulatorio, el CET1 se sitúa en el 12,25%, dentro del rango objetivo (11,5%-12,5%) y por encima del umbral que permite distribuciones extraordinarias. De cara a los accionistas, el Consejo de Administración ha aprobado un dividendo a cuenta del 30%-40% del beneficio semestral, que se pagará en noviembre y podría situarse entre los 885 y los 1.181 millones de euros. A ello se suma el sexto programa de recompra de acciones, por valor de 500 millones, iniciado en junio. La entidad también ha destacado su compromiso social, con presencia en 3.704 municipios, 400.000 clientes con cuentas básicas, 249.127 microcréditos concedidos a través de MicroBank y más de 150.000 personas vulnerables beneficiadas por acciones sociales. Además, CaixaBank ha canalizado ya 20.990 millones de euros en financiación sostenible, un 62% del objetivo marcado para todo el trienio.
Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.
Benjamín Santamaría
  Economista, analista, conferenciante y máster de educación con especialidad en Economía. Redactor de economía y empresas en OKDIARIO y autor de 'La economía a través del tiempo' en el Instituto Juan de Mariana. Miembro de la junta directiva del Centro Diego de Covarrubias.

CaixaBank logró aumentar su beneficio neto un 1,8% en 2025 en comparación con el ejercicio anterior, hasta conseguir unas ganancias de 5.891 millones de euros, según ha informado la entidad este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un comunicado. El banco ha explicado que estos resultados se han dado «por el fuerte crecimiento del negocio».

En ese sentido, la entidad también ha afirmado que cerró el primer año de su Plan Estratégico 2025-2027 «superando las expectativas y con un crecimiento mayor del previsto tanto en crédito como en recursos de clientes».

Así, el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha aseverado que 2025 fue «un gran año» para el banco, ya que se superaron los objetivos marcados, y ha calificado el año de, textualmente, muy exitoso.

Gortázar ha incidido en que, como consecuencia del buen resultado de CaixaBank, se han «revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad» fijados en el Plan Estratégico.

Dividendo de CaixaBank

Por otro lado, el consejo de administración del banco ha aprobado proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo complementario en efectivo de 2.320 millones, equivalente a 0,3321 euros brutos por acción, con cargo a los beneficios de 2025, a abonar durante el próximo mes de abril.

Con este dividendo, la remuneración al accionista del ejercicio 2025 alcanzará el 59,4% del beneficio neto consolidado, el equivalente a 50 céntimos brutos por acción, un 15% interanual más y hasta sumar 3.499 millones.

Además, el consejo ha aprobado mantener el plan de dividendos en 2026, con un dividendo a cuenta de entre el 30% y el 40% del beneficio neto consolidado correspondiente al primer semestre, y uno complementario para alcanzar la distribución efectiva de entre el 50% y el 60% del beneficio neto a final de año.

Resultados de 2025

El banco cerró el ejercicio con un volumen de negocio de 1,1 billones de euros, un 6,9% interanual más, y su cartera de crédito sano se incrementó un 7%, con 24.671 millones más, hasta los 376.182 millones.

Así, la cartera de crédito sano en empresas subió en 12.373 millones de euros (+7,6%), para la adquisición de vivienda lo hizo en 8.484 millones (+6,5%), y en consumo, en 2.560 millones (+12,4%).

Los recursos de los clientes alcanzaron los 731.936 millones de euros, un 6,8% más; los recursos en balance, los 524.626 millones, un 5,8% más, y el ahorro a largo plazo, los 65.984 millones, un 0,5% más.

Por su parte, los activos bajo gestión fueron de 202.860 millones (+10,9%), «tras la favorable evolución de los mercados y de las suscripciones», y el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y Sicavs ascendió a 150.947 millones, 13,4% más, y los planes de pensiones alcanzaron 51.913 millones, con un incremento del 4,2%.

CaixaBank ha señalado que el ejercicio ha estado marcado por la caída de los tipos de interés, que se vio compensada «parcialmente» por la mayor actividad comercial, y ha señalado que el ROTE se situó en el 17,5% y la ratio de eficiencia, en el 39,4%.

El margen de intereses se redujo un 3,9% en el año, hasta 10.671 millones, aunque mostró «una tendencia positiva» en la segunda mirad del año, con incrementos del 1,4% y el 1,5% en los dos últimos trimestres.

Los ingresos por servicios aumentaron un 5,4%, hasta 5.266 millones, y los de dividendos se redujeron un 39,1%, hasta 61 millones, tras la venta de Telefónica en 2024, ya que «los resultados atribuidos de entidades valoradas por método de la participación crecen un 10,2%, hasta 288 millones de euros».

El margen bruto fue de 16.270 millones, un 2,5% más, y los gastos de administración y amortización, de 6.415 millones, un 5% más, por lo que el margen de explotación alcanzó 9.855 millones de euros en el conjunto del ejercicio, un 0,9% más.

Por otro lado, el banco ha señalado que el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones fue de 611 millones, por encima de los 493 millones del año anterior.

El banco ha señalado que, durante 2025, el saldo de dudosos se redujo en 1.611 millones de euros, por lo que la ratio de morosidad se situó en el 2,1%, cinco décimas por debajo del 2,6% de 2024, mientras que la cobertura era del 77%, y el coste del riesgo bajó al 0,22%.

