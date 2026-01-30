CaixaBank logró aumentar su beneficio neto un 1,8% en 2025 en comparación con el ejercicio anterior, hasta conseguir unas ganancias de 5.891 millones de euros, según ha informado la entidad este viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a través de un comunicado. El banco ha explicado que estos resultados se han dado «por el fuerte crecimiento del negocio».

En ese sentido, la entidad también ha afirmado que cerró el primer año de su Plan Estratégico 2025-2027 «superando las expectativas y con un crecimiento mayor del previsto tanto en crédito como en recursos de clientes».

Así, el consejero delegado del banco, Gonzalo Gortázar, ha aseverado que 2025 fue «un gran año» para el banco, ya que se superaron los objetivos marcados, y ha calificado el año de, textualmente, muy exitoso.

Gortázar ha incidido en que, como consecuencia del buen resultado de CaixaBank, se han «revisado al alza los objetivos de crecimiento y rentabilidad» fijados en el Plan Estratégico.

Dividendo de CaixaBank

Por otro lado, el consejo de administración del banco ha aprobado proponer a la Junta General de Accionistas la distribución de un dividendo complementario en efectivo de 2.320 millones, equivalente a 0,3321 euros brutos por acción, con cargo a los beneficios de 2025, a abonar durante el próximo mes de abril.

Con este dividendo, la remuneración al accionista del ejercicio 2025 alcanzará el 59,4% del beneficio neto consolidado, el equivalente a 50 céntimos brutos por acción, un 15% interanual más y hasta sumar 3.499 millones.

Además, el consejo ha aprobado mantener el plan de dividendos en 2026, con un dividendo a cuenta de entre el 30% y el 40% del beneficio neto consolidado correspondiente al primer semestre, y uno complementario para alcanzar la distribución efectiva de entre el 50% y el 60% del beneficio neto a final de año.

Resultados de 2025

El banco cerró el ejercicio con un volumen de negocio de 1,1 billones de euros, un 6,9% interanual más, y su cartera de crédito sano se incrementó un 7%, con 24.671 millones más, hasta los 376.182 millones.

Así, la cartera de crédito sano en empresas subió en 12.373 millones de euros (+7,6%), para la adquisición de vivienda lo hizo en 8.484 millones (+6,5%), y en consumo, en 2.560 millones (+12,4%).

Los recursos de los clientes alcanzaron los 731.936 millones de euros, un 6,8% más; los recursos en balance, los 524.626 millones, un 5,8% más, y el ahorro a largo plazo, los 65.984 millones, un 0,5% más.

Por su parte, los activos bajo gestión fueron de 202.860 millones (+10,9%), «tras la favorable evolución de los mercados y de las suscripciones», y el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y Sicavs ascendió a 150.947 millones, 13,4% más, y los planes de pensiones alcanzaron 51.913 millones, con un incremento del 4,2%.

CaixaBank ha señalado que el ejercicio ha estado marcado por la caída de los tipos de interés, que se vio compensada «parcialmente» por la mayor actividad comercial, y ha señalado que el ROTE se situó en el 17,5% y la ratio de eficiencia, en el 39,4%.

El margen de intereses se redujo un 3,9% en el año, hasta 10.671 millones, aunque mostró «una tendencia positiva» en la segunda mirad del año, con incrementos del 1,4% y el 1,5% en los dos últimos trimestres.

Los ingresos por servicios aumentaron un 5,4%, hasta 5.266 millones, y los de dividendos se redujeron un 39,1%, hasta 61 millones, tras la venta de Telefónica en 2024, ya que «los resultados atribuidos de entidades valoradas por método de la participación crecen un 10,2%, hasta 288 millones de euros».

El margen bruto fue de 16.270 millones, un 2,5% más, y los gastos de administración y amortización, de 6.415 millones, un 5% más, por lo que el margen de explotación alcanzó 9.855 millones de euros en el conjunto del ejercicio, un 0,9% más.

Por otro lado, el banco ha señalado que el Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones fue de 611 millones, por encima de los 493 millones del año anterior.

El banco ha señalado que, durante 2025, el saldo de dudosos se redujo en 1.611 millones de euros, por lo que la ratio de morosidad se situó en el 2,1%, cinco décimas por debajo del 2,6% de 2024, mientras que la cobertura era del 77%, y el coste del riesgo bajó al 0,22%.