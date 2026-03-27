Air Europa Express celebra sus 30 años de servicio en España y Europa

Air Europa Express, filial de Air Europa, celebra este mes de marzo su 30º aniversario. La compañía, fundada en 1996, ha crecido en estas tres décadas hasta convertirse en una de las líneas aéreas de corto y medio radio más dinámicas y reconocidas de España, operando no solo vuelos dentro del territorio nacional sino también a otros destinos del continente. El compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la formación continua en la actualidad, sus señas de identidad.

Air Europa Express cuenta con una flota de 11 aeronaves Boeing 737-800 y una joven plantilla integrada por cerca de 400 empleados. Con 29 rutas, de las que 26 tienen su origen o destino en el aeropuerto de Madrid-Barajas y 3 en Palma de Mallorca, en 2025 operó más de 19.000 vuelos y transportó a más de 2,8 millones de pasajeros. En la última década, cuando la aerolínea fue adquirida por Globalia pasando a denominarse Air Europa Express, ha transportado un total de más de 18,2 millones de pasajeros en más de 190.000 vuelos.

“Celebrar estos 30 años es el testimonio de la dedicación, el esfuerzo y la pasión de todos los que formamos parte de esta gran familia. Quiero transmitir mi agradecimiento a todos nuestros empleados, por su profesionalidad y compromiso, y por supuesto a nuestros pasajeros, por su confianza. Miramos al futuro con orgullo por el camino recorrido y con la misma ilusión con la que despegamos en 1996”, afirma Toni Gimeno, director general de Air Europa Express.

De Aeronova a Air Europa Express

Fundada por un grupo de once pilotos de la escuela aérea AIRMED bajo el nombre de Aeronova y guiada por los valores de flexibilidad y fiabilidad, la compañía comenzó a operar en el ámbito de la carga aérea y los vuelos medicalizados. La obtención del Certificado de Operador Aéreo tipo B le permitió no solo desempeñar tareas de transporte, sino también servicios de apoyo al trasplante de órganos. En poco más de diez años logró convertirse en líder europeo en carga aérea entre una y dos toneladas, contando con diferentes bases en destinos internacionales a los que sumó, posteriormente, nuevos hitos: desde una ruta regular entre Marsella y Argelia hasta otra para pasajeros entre Málaga y Melilla y hangar propio en Burgos en 2014.

Parte de Globalia

En 2015, Globalia adquirió la aerolínea, integrándola en su oferta de servicios de transporte y dándole el nombre actual, bajo el que operó su primer vuelo comercial en 2016 entre Madrid, Valencia y Palma. Su entrada en el grupo turístico permitió afrontar, a lo largo de los años posteriores, la renovación y consolidación de su flota en torno al modelo Boeing 737-800. Gracias a ello, fue posible incrementar progresivamente su oferta de vuelos para pasajeros. Desde 2023, todos los pilotos y tripulaciones cuentan con formación para operar con este modelo, en torno al que se unificó la propuesta de la compañía.

La preparación de sus profesionales ha sido uno de los sellos de identidad de Air Europa Express. Así, en 2024, obtuvo el Premio a la Excelencia en la Formación otorgado por la Universidad de Tarragona. Actualmente, la aerolínea trabaja en nuevas iniciativas en este terreno para continuar desarrollando el talento de su equipo.

Asimismo, la compañía ha puesto en marcha un plan de expansión sostenible como parte de su sólido compromiso medioambiental. Parte de los avances logrados se han visto reflejados en los vuelos con los que ha participado, en las últimas dos ediciones, en The Aviation Challenge, el reto de sostenibilidad impulsado por la alianza SkyTeam. En línea con ello, Air Europa Express continúa impulsando la innovación para la optimización de procesos a todos los niveles, tarea en la que la mejora de su flota sigue jugando un papel clave.

El aniversario coincide, a su vez, con otra fecha emblemática: los 40 años de servicio de su compañía matriz, Air Europa, que se celebrarán el próximo mes de noviembre.