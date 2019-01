La Audiencia Nacional exime a Deloitte, Bankia y BFA del delito de falsedad contable que sí observa para otros acusados porque las personas jurídicas no pueden cometer este delito. Los mantiene acusados de estafa a los inversores.

Arranca la parte definitiva del juicio sobre el caso Bankia con un revés a la propia entidad bancaria, a BFA, a Deloitte y a los acusados. El tribunal de la Audiencia Nacional ha decidido mantener a todos ellos en la causa al no percibir motivos por los que haya que aplicar la llamada ‘doctrina Botín’, que implica la salida del juicio oral de aquellos acusados sobre los que no hay acusaciones particulares ni tampoco estén acusados por la Fiscalía, siendo tan solo ejercida la acusación popular sobre ellos, en este caso la ejercida por Andrés Herzog a través de CIC.

Según ha indicado el auto de apertura de juicio oral, la ‘doctrina Botín’ ha ido evolucionando y no aplica en un caso como este.

De igual modo, el tribunal ha rechazado las cuestiones previas mantenidas por los letrados de las acusaciones: se rechaza la nulidad del auto de apertura de juicio oral, que las imputaciones se hayan extralimitado, la improcedencia de las acusaciones contra Deloitte u otras peticiones. Todos los acusados tendrán que estar presentes todo el juicio, salvo que concurra un motivo de peso para no hacerlo.

De igual modo se ha rechazado que haya indefensión de los acusados del caso Bankia, que habían sido imputados durante la fase de instrucción por delito de estafa y al que se ha sumado posteriormente el delito de falsedad contable.

Por otra parte, Deloitte, BFA y Bankia se libran del delito de falsedad contable. Según ha explicado el tribunal en el auto, este delito no puede ser realizado por personas jurídicas.

Reconoce desigualdad en las acusaciones

Del mismo modo, el tribunal también explica los motivos por los que hay consejeros de BFA como Francisco Baquero Noriega, Jesús Pedroche Nieto y Estanislao Rodríguez-Ponga que consideraban estar en la misma situación que otros consejeros sobre los que se inadmitió la querella, como Álvaro de Ulloa Suelves, Claudio Aguirre Peman, Juan Martín Queralt o el socialista Virgilio Zapatero Gómez.

Reconoce que hay acusados que no deberían de estar en el banquillo

El auto considera que, efectivamente, hay desigualdad, y considera “cierto” que sin explicación alguna, “se ha excluido de la imputación” a unos consejeros de BFA mientras que se ha mantenido a otros. No obstante, el tribunal considera que ya no es el momento de sacar a estos acusados de la causa, porque hay otros acusados que se encuentran en la misma situación. Es decir, viene a reconocer la Audiencia Nacional que hay varios acusados del caso Bankia que no deberían de estar en el banquillo.