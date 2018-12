Los técnicos de Baraka denuncian al juez que Riu les impide peritar las obras del Edificio España

La empresa contratada por el Grupo Baraka para peritar las obras de remodelación del Edificio España que está realizando Hoteles RIU, propietaria del inmueble, ha advertido al juez que la hotelera balear le está impidiendo el acceso al edificio para comprobar si se están cumpliendo los requisitos de seguridad exigidos por la ley, tal y como ordenó el magistrado en un auto del 23 de noviembre. Fuentes de Riu han explicado a este diario que se trata de un problema "puntual", y que los técnicos de Baraka han entrado en las obras "más de cinco veces".

Se trata de un nuevo capítulo de la batalla judicial iniciada por Baraka, que participó en la venta a Riu del Edificio España por parte del Santander en junio de 2017 y se considera dueño de la futura zona comercial del inmueble. Baraka, presidida por Trinitario Casanova, defiende que la compañía balear no ha hecho los reforzamientos de la fachada exigidos por la ley, poniendo en riesgo la seguridad del edificio. Hoteles Riu niega que se esté poniendo en peligro el edificio y cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.

Baraka denunció en octubre a Riu. En noviembre, el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid ordenó la paralización inmediata de las obras –levantada por el juzgado una semana después tras una provisión de fondos de Riu- y el peritaje de las actuaciones realizadas hasta ese momento por la propietaria.

Los técnicos contratados por el Grupo Baraka, la empresa Intemac, que está realizando también el peritaje de las obras del Hotel Ritz de Madrid para determinar las causas del desplome del inmueble, aseguran a este diario que no han podido entrar al edificio de forma regular, por lo que han advertido al juez en un escrito de este extremo exigiendo poder acceder al mismo. Intemac es la empresa que realizó el primer informe de necesidades del edificio, antes de que lo comprara Riu.

“Hemos podido entrar a hacer una inspección visual de las obras. Pero lo que necesitamos hacer es una cata de las fachadas para determinar de manera técnica y profesional si se está cumpliendo con lo que exige la normativa en materia de seguridad de edificios”, explican fuentes de Intemac. “Para nosotros no es necesario que las obras estén paralizadas, podemos seguir trabajando a la vez”, aseguran.

“Hasta ahora pensamos que no se nos está facilitando la labor. Además, hemos pedido que nos dejen trabajar de ocho de la mañana a seis de la tarde para acabar cuanto antes, pero solo nos dejan de nueve a dos por lo que todo se alargará”, insisten.

Fuentes de Riu aseguran que los posibles problemas son “puntuales” porque la colaboración por parte de la hotelera es “total”. “Este jueves no han podido entrar porque no estaban nuestros peritos allí y lo normal es que estén con ellos nuestros técnicos. Pero ha sido un tema puntual. Solo la semana pasada estuvieron los días 17, 18, 19 y 20. Nos dijeron que no volvían hasta después de Navidades y se han presentado este jueves sin avisar por lo que no había ningún técnico nuestro para acompañarles. Siempre va un técnico nuestro por razones de seguridad”, explican.

“Riu está cumpliendo con el auto judicial. Lo que autorizó la juez es un reconocimiento pericial y el auto reza literalmente:

Las limitaciones solo pueden deberse a que en alguna ocasión se hayan presentado sin avisar y por lo tanto sin habernos permitido adoptar las medidas de seguridad necesarias en unas obras de estas dimensiones y contar con personal técnico que pudiera atenderles”, explican desde la hotelera balear a este diario.

Batalla

La pelea entre Baraka y Riu no se limita a la demanda sobre la seguridad del edificio. Ambas empresas tienen abierto un pleito por la propiedad de la futura zona comercial del inmueble -15.000 metros cuadrados-. Baraka considera que son los legítimos propietarios en virtud de un precontrato inicial, algo que niegan en Riu ya que no era un precontrato sino un “contrato de mandato, no representativo”. Además, aseguran en Riu, Baraka lo ha incumplido.

Por esta razón, Riu ha firmado ya un precontrato con Corpfin para comercializar el futuro centro comercial, que estará en la planta baja del Edificio. Este pleito sigue su curso sin que todavía el juez se haya pronunciado.