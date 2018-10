Una cláusula obliga a Dimas Gimeno a pagar 8,5 millones si ficha por la competencia de El Corte Inglés

Dimas Gimeno tendría que devolver la indemnización que se llevó cuando salió de El Corte Inglés

Dimas Gimeno, ex presidente de El Corte Inglés, firmó una cláusula anticompetencia cuando abandonó la firma de distribución, que le obliga a devolver los 8,5 millones de euros que se llevó en concepto de indemnización cuando salió de la empresa si fichaba por alguna compañía del sector distribución.

Lo más probable es que Dimas Gimeno no termine aceptando una oferta que le han hecho del grupo DIA, tal y como han publicado algunos medios y ha podido confirmar OKDIARIO por fuentes próximas al ex presidente de El Corte Inglés, que responden con un “no creo que lo haga” cuando son cuestionados sobre la posibilidad de que acabe siendo el sustituto de Ana María Llopis.

La compañía que ahora preside Jesús Nuño de la Rosa se guardó un as en la manga cuando acordó con Dimas Gimeno su salida. Una cláusula impide al ex presidente de El Corte Inglés irse a una empresa que haga competencia al grupo, a no ser que devuelva los 8,5 millones de euros con los que se le indemnizó. Según ha podido saber este periódico, la duración de esta cláusula es de cinco años.

Gimeno constituyó una sociedad, Dnext Retail, dedicada a “la realización de las actividades propias del comercio, abarcando la comercialización, al por mayor o al por menor, de toda clase de productos en su más amplia variedad: mobiliario, artículos de regalo y decoración, objetos, confección, alimentación, droguería, perfumería, joyería, educación”, según los datos del Registro Mercantil. Algo que podría incurrir en el incumplimiento de la cláusula. Sin embargo, fuentes conocedoras aseguran que, en principio, una empresa recién constituida no debería dar problemas a El Corte Inglés, que en este caso hace la ‘vista gorda’.

Sin embargo, sería muy distinto si Dimas Gimeno acabara como presidente del grupo DIA, que sí es todo un gigante de la distribución (aunque recientemente venido a menos).

¿Qué dice la Ley?

Los tribunales avalan la libre competencia siempre que se haga sin engaños y una vez haya acabado la relación laboral, motivo por el cual en los últimos años los jueces están vigilando muy de cerca las cláusulas como las que impiden irse a Dimas Gimeno irse a otra empresa que haga competencia a El Corte Inglés.

Sin embargo, en el caso de Gimeno, el consentimiento por su parte a la hora de firmar dicha cláusula anticompetencia avalaría, en principio, a El Corte Inglés en caso de una batalla legal por una hipotética negativa por parte del ex presidente del grupo al pago de los 8,5 millones de euros en caso de que firmase con otra empresa de la industria de la distribución.