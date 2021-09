Este jueves, el Gobierno yaprobó la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sin el apoyo de la patronal empresarial, que lleva semanas oponiéndose al este alza. Y no es para menos, las empresas temen la subida del SMI por los efectos que esta pueda tener en la creación y mantenimiento del empleo. Según un informe de Infojobs, el 32% de las compañías apunta que este incremento en el salario mínimo incentivará el despido de trabajadores, dato que antes de la pandemia era del 19%.

El Gobierno cerró el acuerdo con los sindicatos para subir el SMI hasta los 965€, 15€ más que en la última revisión. Dicho acuerdo, sin embargo, no cuenta con el apoyo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), patronal que integra a más de dos millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad. La CEOE ha explicado que no está realmente en contra de esta medida, sino que, en las actuales circunstancias, no es el mejor momento para llevarlo a cabo.

El informe refleja como más del 50% de las empresas -que todavía viven una complicada situación y no han recuperado plenamente su actividad- se muestra reticente a esta subida por lo efectos adversos que pueda tener para el mantenimiento y contratación de nuevos empleados. Por su parte, el 44% de las empresas de menos de 50 empleados sostiene que el nuevo incremento desembocará en una menor contratación.

Más allá del empleo, las empresas y autónomos también consideran que la subida del SMI puede tener efectos adversos sobre los salarios por convenio. El 50% de las empresas piensa que esta subida afectará a la revisión salarial, lo que se traduce en una ralentización de las subidas salariales para el resto de sus empleados, con el objetivo de poder sufragar el alza del SMI.