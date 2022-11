Lío monumental en RTVE. La nueva presidenta de la cadena, Elena Sánchez, puesta por Moncloa tras forzar la dimisión del anterior responsable, José Manuel Pérez Tornero, ha acudido esta semana a Moncloa para pedir que desde Presidencia del Gobierno consigan torcer el brazo a los dos consejeros que ahora no la apoyan y que ha provocado que pierda la mayoría en el consejo de RTVE y no pueda sacar adelante su nuevo organigrama ni nuevos programas. Se trata de Ramon Colom, consejero a propuesta del PSOE pero que ahora no cumple con la disciplina de voto, y Juanjo Baños, del PNV, socio del Gobierno de Pedro Sánchez.

Aunque en el consejo que la votó como nueva presidenta obtuvo el apoyo de Baños -Colom se votó a sí mismo- y consiguió los cinco necesarios -dos del PSOE, dos de Podemos y el de Baños-, ahora tanto Colom como el consejero del PNV no han dado su apoyo a los planes de la presidenta. En el consejo del pasado martes, Sánchez no pudo sacar adelante las propuestas de nuevos programas constaban en el orden del día.

Este martes está previsto una nueva reunión del consejo y Sánchez ha pedido a Moncloa que fuercen a estos dos consejeros a apoyarla para que la gestión de RTVE no se convierta en algo insoportable. De acuerdo con las fuentes consultadas, Sánchez ha estado esta semana en Presidencia del Gobierno con Félix Bolaños para advertirle de la situación de bloqueo que existe en estos momentos en la cadena pública. Uno de los consejeros de Podemos, José Manuel Martín Medem, ha dicho públicamente que «la solución tiene que venir desde fuera, de quién tiene potestad para poner orden», en referencia a Moncloa.

El resultado es que en estos momentos la cadena pública está ingobernable. «Elena Sánchez no tiene la mayoría en el consejo y no puede sacar adelante los programas ni el nuevo organigrama; no se habla con su secretario general, a quien ha pedido que dimita para poder nombrar a Ángel García Castillejo, de Podemos; y las audiencias por los suelos», señalan fuentes internas.

Otras fuentes señalan que Elena Sánchez habría amenazado a Bolaños con presentar su dimisión. «No quiere que la gestión de RTVE sea un quebradero de cabeza constante. Tengo dudas de que aguante en el cargo», alertan.

Elena Sánchez está incluso intentando un acercamiento a los tres consejeros del PP, Jenaro Castro, Carmen Iglesias y Consuelo Aparicio, que desde que se consumó el asalto a la presidencia de RTVE por parte del PSOE han dado por roto el acuerdo con los socialistas que llevó a Pérez Tornero a la presidencia de la televisión pública.

Organigrama

Elena Sánchez tiene las manos atadas. No puede sacar adelante su propio organigrama, pese a que en su primera comparecencia pública en el Congreso de los Diputados ya dijo que la iba a cambiar. Quiere poner en un cargo de confianza a García Castillejo, de Podemos, pero no puede hacerlo porque no puede aprobarlo en el consejo. UGT ha denunciado que Castillejo ha hecho negocio como abogado con los trabajadores de RTVE y que, aún así, Elena Sánchez quiere situarle como su Jefe de Gabinete y mano derecha.