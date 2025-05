La propuesta del Gobierno a las eléctricas de repartirse las culpas del apagón para que así nadie tuviera que asumir responsabilidades, adelantada por OKDIARIO, no ha sido aceptada por el sector, según fuentes del mismo, lo que ha desatado la guerra entre ambos. Una guerra en la que el Ejecutivo está lanzando toda su artillería contra las empresas, y a la que éstas están respondiendo señalando a Red Eléctrica (REE).

Como informó este periódico, el Ejecutivo propuso un pacto para repartir las culpas y que así nadie fuera responsable del apagón. Un acuerdo en el que se incluía no mandar inspectores a revisar los datos enviados por las empresas, así como revisar la revisión de la retribución del mismo y dividir en dos Red Eléctrica, una demanda histórica del sector.

Esta estrategia se plasmó en la explicación ofrecida por la ministra Sara Aagesen de que el apagón se debió a tres perturbaciones en tres puntos distintos: al ser tres perturbaciones, no se puede culpabilizar a ninguna, y dado el impacto conjunto, tampoco tendría la culpa REE. Y al repartir las culpas, nadie la tendría. Y eso es muy relevante tanto desde el punto de vista político -Sánchez no tendría que asumir las responsabilidades que le exige la oposición y la ciudadanía- como desde el de las millonarias indemnizaciones por el apagón que muy probablemente se van a reclamar por vía judicial, que no asumirían ni REE ni las eléctricas.

Pero las eléctricas no han aceptado el cambalache, sino que han exigido que se investiguen las causas por un organismo independiente en el que REE no sea juez y parte (lo es en Entso-e, la institución europea encargada de investigar el apagón), y están hartas de que el Gobierno les exija información sin darles a ellos ninguna a cambio, así como de que REE quede fuera de dicha investigación.

Y esta negativa ha provocado que el Ejecutivo vuelva a su estrategia original de echar la culpa del apagón a las «empresas privadas», como dijo Pedro Sánchez el primer día (una vez que ha desistido de la teoría conspiranoica del ciberataque). Así, la propia presidenta de REE, la ex ministra socialista Beatriz Corredor, culpó ayer directamente a las eléctricas.

Concretamente, dijo que la generación convencional -hidroeléctrica, nuclear y ciclos combinados- «estaba absorbiendo menos potencia reactiva de lo que la normativa les obliga», por lo que no pudieron levantar la red cuando se produjo la perturbación. Algo que, según los expertos, es culpa de REE, que es quien decide el mix de generación en cada momento.

Endesa e Iberdrola

El sector, no ha tardado en responder. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, aseguró también ayer que el que debería avanzar en las causas es el comité de investigación más que Red Eléctrica, que es «arte y parte». Su director de relaciones institucionales y regulación, José Casas, dijo en un acto esta semana que REE no había controlado los parámetros de la red.

Iberdrola también ha saltado a la palestra. Su consejero delegado en España, Mario Ruiz-Tagle, planteó ayer: “¿Por qué se producen las sobretensiones? Por múltiples causas, pero la responsabilidad de amortiguar las oscilaciones es del operador del sistema». «Las energías convencionales sí que son capaces de soportar inercia, pero hay que conectarlas”, añadió.