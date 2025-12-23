El IBEX 35 sube un 0,22% en la apertura y se acerca a su máximo histórico

El IBEX 35 se eleva un 0,22% en la apertura del martes 23 de diciembre de 2025, situándose en 17.161,5 puntos, quedándose a apenas un 0,05% de su máximo histórico.

En la sesión de apertura, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.118,30 y un máximo de 17.167,70, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen total negociado de 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

En el momento de apertura, el IBEX 35 avanza un 1,42% en la semana y se revaloriza un 48% en el año.

De este modo, el índice encadena su primera sesión consecutiva al alza y mantiene el tono positivo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el grupo de los valores más altos del día del selectivo madrileño, Telefónica resaltó con un progreso del 0,91 %, impulsado por unos beneficios netos de -49 millones. y una rentabilidad por dividendo del 0,03 % que la sostienen entre las preferencias del mercado.

Cellnex Telecom e Indra también regristraron datos en positivo —con subidas del 0,79 % y 0,71 %, respectivamente—. Entre otros valores que completaron el grupo alcista, Naturgy Energy Group y CaixaBank demostraron avances más moderados, pero consolidan un comportamiento positivo dentro del selectivo.

En el lado contrario, las mayores caídas fueron para Banco de Sabadell, que arrastra dos días de tendencia negativa y cedió un 2,04 %, mientras ArcelorMittal y Acerinox registraron descensos del 0,73 % y 0,5 %, respectivamente, con volúmenes de negociación cercanos a 17.583 y 51.653 títulos. Ferrovial y Aena también cerraron con retrocesos.

Por volumen y resultados, Banco Santander ha protagonizado este periodo, con más de 5.834.060 millones de euros negociados y un beneficio neto de 12.574 millones de euros. También destacaron Iberdrola y Telefónica con sólidas cifras y rentabilidades por dividendo superiores al 2,84%.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas presentan movimientos mixtos en la apertura: el DAX de Fráncfort cede un 0,45%, el CAC de París retrocede un 0,30%, mientras que el FTSE de Londres se eleva un 0,20% y el MIB de Milán se coloca en equilibrio.

En el mercado de divisas, el euro se cotiza a 1,1784 dólares, con una variación positiva del 0,85%. Por su parte, el bitcoin se impulsa un 0,31% y se sitúa en 87.546,60 dólares. La onza de oro troy, en tanto, marca un precio de 4.519,90 dólares, con un incremento del 0,50%.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un 0,89% y se sitúa en los 62,11 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarece un 0,89% hasta los 57,80 dólares.