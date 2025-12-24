El IBEX 35 baja un 0,07% y se mantiene cerca de su máximo histórico

El IBEX 35 baja un 0,07% y se sitúa en 17.167,20 puntos este miércoles 24 de diciembre de 2025, quedándose a apenas un 0,09% de su máximo histórico.

En la apertura de la sesión, el IBEX oscila entre un precio mínimo de 17.146 y un máximo de 17.171,8, lo que indica un rango moderado. Además, se ha registrado un volumen negociado de 107,86 millones, lo que refleja una fuerte actividad en el mercado.

En el momento de apertura, el IBEX 35 avanza un 1,35% en la semana y se revaloriza un 47% en el año.

Con esta jornada, el índice acumula su primera sesión consecutiva a la baja y mantiene el tono negativo que caracteriza el tramo final del mes.

Empresas del IBEX

En el conjunto del mercado de empresas, Grifols (0,64 %), Puig Brands (0,54 %) Aena (0,42 %) lideraron las subidas del día. También sobresalieron Amadeus IT Group (0,29 %) y ArcelorMittal (0,29 %) entre los valores más altos.

En el lado contrario, las mayores caídas fueron para Laboratorios Rovi, que cedió un 0,72 %, arrastrando dos días de tendencia negativa, mientras Bankinter y Mapfre registraron descensos del 0,6 % y 0,56 %, respectivamente, con volúmenes de negociación cercanos a 3.808 y 11.243 títulos. Telefónica y IAG (International Airlines Group) también cerraron con retrocesos.

En cuanto a la actividad del mercado español, Banco Santander concentró el mayor volumen de negociación actualmente, con más de 4.012.420,159 millones de euros intercambiados, seguido de BBVA e Indra en una jornada de intensa actividad financiera en el parqué.

Mercados internacionales

Las principales Bolsas europeas presentan un comportamiento negativo en la apertura, con el DAX de Fráncfort cediendo un 0,15%, el CAC de París retrocediendo un 0,12%, el FTSE de Londres bajando un 0,09% y el MIB de Milán marcando una caída del 0,10%.

En el mercado de divisas, el euro se cotiza a 1,1792 dólares, con una variación positiva del 0,46%. Por su parte, el bitcoin se coloca en 86.998,09 dólares, con una ligera disminución del 0,15%. La onza de oro troy se eleva un 1,91% hasta los 4.512,40 dólares.

El precio del barril de crudo Brent, de referencia para Europa, se aprecia un 2,83% y se sitúa en los 62,10 dólares, mientras que en su cotización West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, se encarece un 1,56% hasta los 57,80 dólares.