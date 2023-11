Los economistas advierten que el paro efectivo en España podría estar próximo a los 3,8 millones de desempleados y no en 2,75 millones, como el Ministerio de Trabajo ha publicado este viernes con la cifra de octubre. Así de contundentes se han mostrado los expertos consultados por OKDIARIO, tras conocer el incremento de parados del pasado mes: el número de desempleados aumentó en octubre en 36.936 personas, hasta los 2.759.404 millones. La cifra real podría ser muy superior al no considerar a los demandantes de empleo, a los fijos discontinuos inactivos, o a las personas que se encuentran en ERTE (expediente de regulación temporal de empleo).

José Luis Fernández Santillana, director del gabinete de estudios de la USO (Unión Sindical Obrera) denuncia que «siguen sin darnos los datos de paro real, de las personas que se inscriben en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal), que no tienen empleo y quieren tenerlo».

Paro registrado: 2.759.404 personas

«Según los datos del SEPE, el total de no ocupados (parados) asciende a 3.256.822 personas, un 44.015 más que en septiembre». Así, según Fernández Santillana, se distribuyen en 2.759.404 parados registrados, 194.264 no ocupados (en formación) y 303.154 con disposición limitada o en demanda de empleo. Todo ello sin tener en cuenta a 11.000 en ERTE y más de medio millón de fijos discontinuos inactivos (que no están trabajando), para llegar hasta los 3,8 millones de paro efectivo.

En este mismo sentido, el economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle explica a este periódico el maquillaje de los ‘demandantes de empleo’: «Lo más importante es que se siguen acumulando personas que están ocupadas según los datos oficiales, pero que están desempleadas» en la práctica. «Los demandantes de empleo ocupados, es decir; los desempleados que no aparecen como parados -incluyendo los fijos discontinuos inactivos-, ya superan 1.080.000 personas» y «además ha aumentado significativamente, al igual que las personas en ERTE».

La reforma laboral de Díaz

Por su parte, el economista José Ramón Riera ironiza sobre «el éxito de la reforma laboral» de Yolanda Díaz: «La realidad es que se han perdido 37.000 puestos de trabajo en octubre, el mayor nivel de paro creado en los últimos años, incluso por encima del 2020: este es el éxito de una política económica en la que no hay absolutamente ninguna estrategia para crear empleo».

Riera aprovecha para recordar que «la única estrategia que existe en estos momentos es la de subir impuestos porque hay que pagar el exceso de gasto, es decir; 25.000 millones de más de gasto que el año pasado». «Y no olvidemos 15.000 millones que vamos a regalar a Cataluña, 850 euros por persona que tendremos que pagar de más de impuestos».

Afiliación a la Seguridad Social

En términos de afiliación a la Seguridad Social, «estamos asistiendo a una de las cifras más altas de la historia: el volumen de afiliados en octubre, se situó por encima de los 20.800.000 personas» pero esto «no puede ocultar que es la menor subida de la afiliación que se ha registrado en un mes de octubre desde el año 2015», subraya Julián Salcedo, doctor en Economía del Colegio de Economistas de Madrid.

¿Cómo se ha llegado a esta cifra de paro en octubre y a la par de incremento del número de afiliados? Salcedo señala al conocido como efecto de la ‘vuelta al cole’: «Los afiliados del sector de la educación, los que dejaron su puesto de trabajo al finalizar el curso en mayo o junio de 2023, han regresado a las aulas y eso, supone 191.154 cotizantes».

«La cara B es la hostelería, que como todos sabemos, cuando termina la temporada de verano -pues muchos empleos cubren de forma temporal estas necesidades-» luego «sube en el mes de septiembre y más claramente, en octubre: lo ha hecho en 50.316 parados más». Así las cosas, se trata del tercer mes consecutivo, incluyendo octubre, en que el paro aumenta.