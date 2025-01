El duro lamento de un Policía Nacional ante el problema de los okupas en España: «Algo ha fallado»

Pese a los cambios que se han realizado en la ley, la posibilidad de que entren okupas en casa sigue atemorizando a gran parte de la población. Pueden destrozar tu economía y, sobre todo, impedirte algo tan fundamental como disfrutar de tu propiedad.

La Policía Nacional, obviamente, es consciente de este fenómeno, aunque muchas veces no pueden actuar debido a la normativa establecida. Aun así, muchos miembros del cuerpo lo han denunciado.

El último en quejarse de la situación ha sido Eduardo Riego en el famoso pódcast The Wild Project. Este policía ha dejado claro que «algo ha fallado» y, además, se ha pronunciado sobre los desokupas.

El consejo de un Policía Nacional para que no okupen tu casa

Según Eduardo Riego, muchos propietarios no deberían preocuparse por los okupas: «No son tontos y lo que hacen es meterse en casas que son de banco, que no constituyen morada. Saben que es un delito leve y no se les puede detener».

Aun así, ha remarcado que lo más peligroso es el caso de la inquiokupación, ya que ahí es posible que incluso te veas obligado a seguir pagándole los suministros.

Pese a que la ley indica que nuestra segunda vivienda está protegida, Eduardo Riego ha reconocido que esto no siempre es así: «Si te enteras a los siete meses, a lo mejor estás vulnerando sus derechos. Si constituyen morada ellos tienen una intimidad y sería vulnerarla. Habría que hacer una diligencia y ya no sería tan fácil».

Un policía Nacional se pronuncia sobre las empresas de Desokupación

«Algo ha fallado cuando tiene que haber empresas privadas haciendo desokupaciones. Porque la administración tiene herramientas suficientes y policía suficientes para que se encarguen de esto», ha reconocido.

Por otra parte, Eduardo Riego ha destacado por qué la existencia de estas empresas está justificada: «Si les va bien y hacen el trabajo que la policía no puede hacer es porque algo no está bien. Hay que sentarse y mirar los vacíos legales. Por ejemplo, montar un control de acceso y no dejarles volver a entrar. Es algo que se debería poder hacer».

Sobre el perfil de los okupas, también ha querido desmentir varios mitos: «No sólo okupan por necesidad. Hay un negocio de gente que okupa para reventa, que pide dinero para que te vayas. Toda esa economía sumergida, el estado tiene armas para finiquitarla. No es fácil, pero es un tema que deben tratar y se podría solucionar».

¿Por qué no debes dejar que los okupas constituyan una morada?

Eduardo Riego hace referencias constantes a que el problema de la okupación se origina cuando los delincuentes consiguen demostrar que la vivienda es su morada.

Esto se debe a que la ley ha creado un marco para que sea difícil que un propietario recupere los derechos sobre su vivienda en poco tiempo si algún okupa entra en ella. Por suerte, no todo está perdido y todavía existe algún truco jurídico para proteger tu patrimonio.

Cómo explicó el Policía Nacional, la clave es que la casa que corre el riesgo de ser okupada esté considerada como tu primera o segunda vivienda. Si es así, no podrán entrar en ella y quedarse aunque tú estés fuera.

En ese caso, si consigues avisar a la policía durante las primeras 48 horas, podrán actuar de inmediato y recuperarás tu hogar.