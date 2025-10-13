Camino Arce, ex subdirectora general de Construcción de la Dirección General de Carreteras y señalada en los informes de la UCO como una de las piezas clave de la presunta trama de corrupción que implica a los ex dirigentes del PSOE Santos Cerdán y el ex ministro José Luis Ábalos, fue nombrada en 2023 alta ejecutiva de la empresa pública Seittsa con un sueldo de 120.000 euros, según fuentes internas, muy superior incluso al que tenía en su puesto en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos.

Arce, Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos, fue nombrada alto cargo del Ministerio en julio de 2018, poco después de llegar el PSOE al Gobierno y Ábalos al Ministerio de Transportes.

El Consejo de Administración de Seittsa aprobó el 26 de abril de 2023 su contratación, que dejó atrás 14 años en el Ministerio de Transportes, lo que supuso un ascenso en materia de salario.

Se da la circunstancia de que unos meses después recaló también en Seittsa como director general Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez y ex presidente de Correos. Serrano ya ha salido de la empresa.

Arce es señalada en los informes de la UCO como una pieza clave en la trama liderada por Cerdán y Ábalos. Esta ingeniera de Caminos fue la que firmó las puntuaciones de las constructoras que quería premiar la trama a cambio supuestamente de pagos en efectivo a estos dirigentes.

Arce aparece citada en los informes de la Guardia Civil en una decena de ocasiones y es señalada como clave para hacer los amaños.

Los investigadores de la UCO destacan por ejemplo en uno de sus informes que el 5 de diciembre de 2019 la que era subdirectora general de Construcción, Camino Arce, envió a Koldo García, ex mano derecha de Ábalos, una imagen del documento aprobando el importe de modificación del expediente y ordenando que se liberase el pago a la empresa Obras Públicas y Regadíos (OPR).

Arce además envió la imagen a Koldo con la frase «lo conseguimos!!». Y añadió: «Para que veas lo complicado que es dar un paso… en este trabajo». Los dueños de esta constructora han negado en su declaración en el Tribunal Supremo haber pagado ninguna comisión a la trama.

Este contrato es uno en los que la UCO sitúa como pieza clave a la directiva ahora de Seittsa. En total, los investigadores señalan a Arce como partícipe en la adjudicación de cinco contratos al grupo de constructoras supuestamente beneficiadas por el PSOE.