La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha asegurado este lunes que los sindicatos «tienen toda la razón para salir a la calle a movilizarse contra la patronal» porque es necesario subir los salarios en España.

«La patronal española se levantó de una mesa el pasado 5 de mayo diciendo que no quería subir los salarios y hasta julio se han suscrito sólo 450 convenios, cuando lo normal son 2.000. Está bloqueando la negociación colectiva y esto es grave», ha afirmado. La vicepresidenta ha pedido a la CEOE y a su presidente, Antonio Garamendi, «sensibilidad, altura de miras», compromiso con su país y que negocie y «deje de bloquear» la negociación colectiva. «La patronal sabe que las familias trabajadoras están sufriendo y creo que en este momento no está a la altura de su país y, por lo tanto, los sindicatos tienen razones para salir a la calle», ha asegurado.

La ministra ha asegurado que en un país como España, con salarios «más que moderados», es «imposible» vivir con una inflación superior al 10% y ha negado que esta posición implique la pérdida de neutralidad en el diálogo social. «Yo he suscrito 14 grandes acuerdos sociales y podría haberlo hecho de parte, pero no lo he hecho», ha argumentado.

Díaz ha indicado que, aunque ella no va a manifestarse con los sindicatos, los «comprende» y, como demócrata, defiende el derecho de la ciudadanía a movilizarse para defender sus derechos. «Sé que hay malestar social, la ciudadanía tiene derecho a movilizarse y un demócrata debería decir esto (…) Es de una enorme torpeza que alguien lo cuestione, no hay que tenerle miedo a ninguna movilización», ha defendido.

La vicepresidenta ha criticado que cause polémica que ella salga en defensa de la negociación colectiva, cuyo bloqueo «está haciendo daño a las familias», y se vea con normalidad que el PP «agitara y azuzara» en su día las manifestaciones de la Iglesia Católica contra la Ley de Aborto.

Preguntada por si su defensa de las movilizaciones sindicales es una opinión personal o del conjunto del Gobierno, Díaz ha respondido que «entiende que un Gobierno progresista no se va a posicionar de una parte, la patronal, que no quiere subir los salarios» y que «un Gobierno demócrata debe defender todas las manifestaciones».