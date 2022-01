La proliferación de empresas que publicitan y venden al público tratamientos de ortodoncia invisible a través de sus páginas web y redes sociales está motivando la posibilidad de que estos alineadores se fabriquen de forma industrializada.

Para abordar este problema, que afecta tanto a la profesión odontológica como a los pacientes, se ha celebrado una reunión entre el presidente del Consejo General de Dentistas, Óscar Castro Reino, el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Cataluña (COEC), German Pareja Pané, y el presidente y secretario del Colegio Oficial de Protésicos dentales de Cataluña, Josep Montero i Pelegrí y Josep M. Fonollosa Pla.

Las tres instituciones explican que, según la legislación, los alineadores dentales son productos sanitarios que deben hacerse a medida y no de forma industrializada, ya que dependen del tratamiento que requiera cada paciente, según el diagnóstico que realice el dentista tras el estudio de la boca del mismo (anamnesis, exploración intraoral, funcional y extraoral, radiografías, impresiones, etc.). «La ortodoncia debe ser prescrita por un facultativo y fabricarse en un laboratorio de prótesis dental debidamente autorizado, y no en serie», declara Josep Montero.

Por su parte, el Dr. Pareja añade que «dentistas y protésicos remamos juntos en la misma dirección y en favor de la profesión odontológica, para luchar contra las iniciativas que intentan comercializar productos sanitarios al margen de la Odontología y de la Prótesis Dental y que pueden afectar a la salud del paciente. Es importante resaltar que utilizar estos alineadores dentales sin la prescripción y supervisión de un dentista suponen un grave riesgo para la salud».

El Dr. Castro también insiste en que, además, algunas de estas compañías podrían vulnerar, entre otros, determinados preceptos de nuestra legislación referidos a la prohibición de la venta por correspondencia y por procedimientos telemáticos de productos sanitarios sujetos a prescripción, así como la prohibición de realizar publicidad destinada al público de los productos sanitarios que estén destinados a ser utilizados o aplicados exclusivamente por profesionales sanitarios. Por último, destaca que el Consejo, el COEC y el Colegio de Protésicos de Cataluña trabajan unidos para hacer frente a este y a todos los problemas que afectan a la profesión odontológica y a la salud bucodental de la población.