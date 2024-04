Deliplus lo ha vuelto a hacer: el nuevo colorete que arrasa entre la clientas del Mercadona

Ahora que estamos en plena primavera, el deseo de renovar nuestro aspecto con nuevos colores y texturas en maquillaje se hace más intenso. Esta temporada, Mercadona, a través de su marca Deliplus, nos presenta una propuesta fresca y vibrante: la colección «Flower». Dentro de esta gama podemos encontrar sombras de ojos así como una máscara de pestañas, pero también tenemos dos coloretes que se han convertido en los grandes protagonistas y de hecho, son virales en redes sociales. Toma nota entonces, porque este es el nuevo colorete que arrasa entre la clientas del Mercadona.

Perteneciente como todo el maquillaje a la venta en Mercadona, a la marca Deliplus, este colorete se presenta como decimos en dos formatos, es decir, en dos colores que están causando furor. La rápida popularidad de estos productos no solo se debe a su calidad y accesibilidad, sino también a la gran aceptación y difusión en redes sociales como TikTok, donde además están siendo comparados con otros de sobras conocidos por quienes aman estar a la última en lo que respecta a productos de maquillaje.

El colorete de Mercadona que es viral

Mercadona siempre ha sabido cómo captar la atención de su clientela con productos que no solo son asequibles sino también de alta calidad. En esta ocasión, los nuevos coloretes en formato «cushion» de la colección «Flower» se venden en dos tonos que como decimos están arrasando en el mercado. Disponibles por solo 5 euros, estos coloretes se complementan perfectamente con un iluminador en el mismo formato, ampliando así la oferta de productos que prometen mejorar nuestro look con un toque fresco y radiante esta temporada.

Los dos coloretes se venden por igual a la misma velocidad debido a que todos hablan de ellos en TikTok y porque además se comparan con los coloretes de Sheglam, la marca de maquillaje de Shein que ya fueron virales tiempo atrás. Todo el mundo resalta lo bonitos que son con sus colores en coral o en rosa, lo fácil que es aplicar cada uno de estos coloretes y los grandes resultados que aporta, pero para que sepas mejor cómo es este producto te ofrecemos todos los detalles a continuación.

Así es el colorete que se agota en Mercadona

El colorete facial fluido de Deliplus ofrece un acabado aterciopelado que transforma completamente la rutina de maquillaje. Con una textura gel-crema, este producto es ligero y se adapta a cualquier tono de piel, permitiendo construir desde un acabado muy natural hasta uno más intenso, según se desee. Es perfecto para aquellos días primaverales donde buscamos un toque de color radiante que resalte nuestra piel sin sobrecargarla.

Disponible como ya hemos mencionado, en color rosa y en color coral, se presenta en un elegante envase con aplicador en esponja que facilita una aplicación precisa y cómoda. Para un uso óptimo, se recomienda aplicar una pequeña cantidad en las mejillas y extender con movimientos suaves y oblicuos hacia los pómulos, logrando así un efecto rejuvenecedor y fresco.

Y también en formato iluminador

Como decimos, este colorete se ha convertido en el «must have» de la temporada en cuestión de maquillaje, pero no viene solo ya que la colección incluye también el fluido facial iluminador y que es otra joya de la colección. Se trata de un iluminador en tono champagne dorado es ideal para todos los tonos de piel y ofrece un acabado translúcido que puede intensificarse según se necesite y que podemos combinar también con la aplicación del colorete. Como este, se presenta en el mismo formato con una fórmula gel-crema que se funde con la piel para iluminar las facciones con un resplandor natural y duradero, por lo que resulta el producto ideal para destacar los puntos de luz del rostro o incluso aplicar en áreas corporales visibles para un brillo sutil.

Y también al igual que el colorete, viene en un práctico envase con aplicador en esponja que garantiza una aplicación sin esfuerzo y un difuminado perfecto. Se aconseja aplicar una pequeña cantidad del producto en los puntos de luz como el arco de Cupido, el puente de la nariz y el arco de las cejas, difuminando suavemente con los dedos. El resultado será el de un maquillaje de primavera, lleno de color y además con el brillo sutil que te permitirá lucir espectacular en poco tiempo.

En conclusión y como puedes ver, Deliplus sigue liderando el mercado de la belleza en Mercadona con innovaciones que no solo embellecen sino que también cuidan de nuestra piel. La nueva colección «Flowers», con su colorete y iluminador en formato cushion, no solo nos ofrece calidad y precio, sino también la posibilidad de llevar las últimas tendencias vistas en redes sociales directamente a nuestro neceser. Si buscas renovar tu look esta primavera con productos efectivos y accesibles, los nuevos lanzamientos de Deliplus son, sin duda, una apuesta segura.