La delicia de Lidl que conquista a los amantes del queso: es baratísimo y su sabor sorprende

Todas aquellas personas que suelen acercarse a Lidl en busca de productos diferentes, ya saben que sus semanas temáticas suelen esconder auténticas joyas. En esta ocasión, nos toca hablar de la semana dedicada a los Sabores de los Alpes, en la que encontramos productos como salchichas y quesos variados que harán las delicias de quienes gustan de probar diferentes. Pero en concreto, os tenemos que hablar de un queso que está dando mucho que hablar. No sólo por su precio, que lo hace casi irresistible, sino por su sabor, que sorprende incluso a los paladares más exigentes.

Se trata del queso en lonchas picante Alpenfest, un producto que combina lo mejor de la tradición alpina con un toque atrevido gracias a su mezcla de chile y pimientos. Viene ya cortado en lonchas, listo para disfrutarlo tal cual o para incorporarlo en recetas, y desde que salió a la venta se ha convertido en uno de esos hallazgos que dan gusto compartir. Y es que no sólo convence por su sabor. También destaca por su precio accesible: esta semana puede encontrarse por 1,79 euros la unidad (175 g), gracias a un descuento del 10 % sobre su precio habitual. Una buena ocasión para animarse a probarlo y, quizás, repetir.

La delicia de Lidl que conquista a los amantes del queso

Este queso de Lidl que ahora os presentamos no es uno más. Tiene una textura cremosa, una presencia intensa en boca y ese punto justo de picante que no abruma, pero sí deja huella. No es un queso para pasar desapercibido, sino para darle protagonismo en tus platos o simplemente disfrutarlo en una rebanada de pan. Incluso quienes no son muy amigos del picante suelen coincidir en que tiene el equilibrio perfecto.

Gracias a su formato en lonchas, es muy práctico para añadir en bocadillos, hamburguesas, wraps o incluso fundido sobre unas verduras al horno. Y si te gusta improvisar en la cocina, este queso es una opción estupenda para añadir un toque diferente sin complicarte demasiado. Su sabor, potente pero ajustado, se adapta a distintas combinaciones y puede convertir cualquier cena rápida en algo especial.

Inspirado en los prados alpinos

El nombre completo del producto es Wiesenländer Cheese Chilli & Peppers, dentro de la gama Alpenfest que Lidl lanza periódicamente para acercar a los consumidores los sabores de regiones europeas con gran tradición culinaria. En este caso, nos remite a los quesos elaborados en los prados alpinos, con un guiño moderno gracias al toque especiado que aportan el chile y los pimientos picantes.

La combinación de ingredientes no sólo aporta personalidad, sino que también conecta con una tendencia clara: el gusto por los quesos con carácter, pero sin perder la suavidad en la textura. El resultado es un producto que resulta sorprendente para quien espera un sabor suave y se encuentra con una pequeña explosión de matices. Perfecto para quienes buscan salir de la rutina sin complicarse la vida.

Ideas para disfrutarlo aún más

Aunque este queso en lonchas picante ya funciona perfectamente por sí solo, hay algunas formas sencillas de sacarle aún más partido. Una opción rápida y deliciosa es colocarlo sobre una tosta de pan rústico recién horneado, con unas rodajas de tomate y un chorrito de aceite de oliva. El contraste entre el picante del queso y la frescura del tomate crea una combinación equilibrada y sabrosa que puede funcionar como cena ligera o aperitivo especial.

Otra idea muy práctica es incorporarlo en platos gratinados. Añadir unas lonchas sobre una bandeja de patatas panaderas antes de meterlas al horno puede transformar una receta clásica en una versión más atrevida, sin complicaciones. También se presta a ser el ingrediente estrella en un sándwich caliente o una quesadilla, donde el queso se funde y realza cada bocado con ese matiz especiado que lo hace tan particular. Incluso en una ensalada templada con pollo o verduras asadas puede dar el punto diferencial.

La clave está en atreverse a probarlo en distintos contextos. Su sabor versátil y su textura lo convierten en un producto con muchas más posibilidades de las que a simple vista parece. Y por el precio que tiene, bien merece la pena experimentar.

Un precio difícil de ignorar

En un momento en que llenar la cesta se ha vuelto más caro, encontrar un queso con este nivel de sabor y calidad por menos de dos euros es, sinceramente, un pequeño lujo. Con 1,79 € por 175 gramos, lo que equivale a 10,23 €/kg (frente a los 11,37 €/kg habituales), el producto se coloca como una de las mejores oportunidades de la semana.

Eso sí, como suele ocurrir con las ediciones limitadas de Lidl, estará disponible solo durante unos días, dentro de la campaña Sabores de los Alpes. Así que si eres de los que disfrutan descubriendo productos nuevos (y más aún si el queso te pierde), este es un buen momento para lanzarte. La calidad está ahí, el sabor sorprende y el precio acompaña. ¿Qué más se puede pedir?.