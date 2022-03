Con las tensiones en Rusia en aumento por el ataque militar que comenzó hace más de dos semanas, son muchos los países que han puesto barreras económicas con el país, marcando así su posición frente al conflicto. Esto ha hecho que la situación económica de Rusia se desestabilice, su moneda se ha hundido y tienen que hacer frente al default que llega a Rusia de manera inminente.

Los mercados financieros se mantienen alerta a cómo el país asumirá los pagos pendientes, ya que su impago podría suponer un coste de miles de millones a los inversores de Rusia. Este mismo miércoles ya se enfrentan a un pago de 117 millones de dólares en intereses de bonos en dólares y este momento, puede suponer un antes y un después en la crisis económica que ya afecta a miles de personas. Esos mismos inversores son los que han visto caer el valor de su inversión de manera desorbitada desde que Rusia decidió iniciar el ataque armado en Ucrania.

Por su parte, el gobierno ruso muestra una postura firme y afirma que pagará toda la deuda, pero el pago se realizará en rublos. Actualmente, las operaciones en dólares están limitadas en Rusia y hasta que no se levante tal sanción no podrán operar en esa moneda. No obstante, este pago en rublos no convence a todos los inversores.

Se estima que alrededor de 120.000 millones de la deuda que el país acumula se denomina en dólares y frente al cambio de moneda, muchos inversores podrían aún considerar un impago. A esta deuda se le suman otras de las empresas del país que tendrán que asumir sus vencimientos con las restricciones económicas que existen. Entre estas empresas se encuentran Gazprom, un gigante del gas natural de Rusia, o Severstal, una empresa minera y siderúrgica que vería su fecha límite de pago este miércoles.

Los rublos y los dólares no mantienen el mismo valor en el mercado y no todos los bonos incluyen una cláusula que informe sobre el posible pago en rublos, esto hace que cuando estos mismos venzan, la deuda debe ser abonada en dólares o euros, según marque cada bono. En caso contrario, podrían aumentar las tensiones entre los inversores, dando comienzo a un proceso complicado para el país.

Se establece que si Rusia no cumple con sus obligaciones como se estipuló, existe un periodo de gracia de 30 días para asimilar la deuda. Durante este periodo de gracia y pasado el mismo, el gobierno y los inversores de los bonos tienen que negociar para intentar llegar a un acuerdo sobre la reestructuración de la deuda pendiente. Normalmente, se establecen calendarios de pagos más largos para que el país pueda hacer frente a los mismos o se establecen intereses más bajos en los mismos, para así asegurar el pago.

Las consecuencias económicas del país frente a la guerra ya son inevitables y los expertos temen que no se quede simplemente en estos pagos que vencen, sino que también afecte a los fondos de pensiones y la economía de la gente de Rusia. Por ahora, los países de todo el mundo se mantienen pendientes el Default que llega a Rusia y sus consecuencias.