Las posibles rebajas de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) no son bien vistas por parte del economista jefe de Tressis, Daniel Lacalle. El profesional considera que los bancos centrales «han priorizado la liquidez sobre la lucha contra la inflación» sin tener en cuenta que el aumento del nivel de precios «empobrece a la gente». Además, el responsable prevé que en los próximos meses se dé, como mucho, otro descenso de las tasas. La razón es que considera que no ha descendido el Índice de Precios al Consumo (IPC) lo suficiente y que se ha conseguido evitar la recesión, por lo que las autoridades monetarias no tienen motivos para continuar con las políticas expansivas.

«Los bancos centrales no están tomando las medidas para reducir la inflación con seriedad», denuncia el economista. Además, el profesional de Tressis considera que «están trabajando con una mano detrás de la espalda y con una política fiscal que sabotea a la política monetaria».

Esto se da porque «la política monetaria es aparentemente restrictiva, pero la política fiscal es completa, absolutamente e injustificadamente expansiva», algo que lleva a «la reducción del balance de los bancos centrales».

Así, el profesional considera que «ha sido un error de clarísimo bajar los tipos, pues el escenario es que va a ser mucho más difícil contener la inflación, porque no se está reduciendo la cantidad de dinero en el sistema».

Lacalle sobre los tipos de interés

El responsable de economía en Tressis considera que una recesión «moderada» -es decir, que no afecta al empleo y a otras variables- «es un factor positivo a la hora de reducir la inflación». Sin embargo, esto no está sucediendo, por lo que el fondo de gestión avisa de que no se van a reducir el IPC todo lo que se espera.

Además, Lacalle considera que los responsables políticos han estado echándole la culpa de esta deriva inflacionista a cuestiones que realmente no estaban influyendo con tanto ímpetu: «Si fuese por todos los factores que nos han dicho antes que era la causa de la inflación (la guerra de Ucrania, las cadenas de suministro…), hoy no tendríamos un 3% de inflación, tendríamos un 0,5% más o menos». Por ello, el profesional considera que lo más importante es «el factor monetario».

«Mientras los bancos centrales primen la liquidez, vamos a tener inflación persistente y hay acostumbrarse a ese escenario desde el punto de vista de la inversión, sabiendo que cuanto más tiempo pasa con la inflación persistente, pues el consumidor está peor y tira de más de deuda y los márgenes de las empresas empeoran», advierte.

«La narrativa de que lo bueno para el mercado son las bajadas de tipos no tiene ningún sentido. Al mercado lo que le beneficia es que la cantidad de dinero en el sistema crezca. No esperamos la cantidad de bajadas de tipos que tiene el consenso, sino prácticamente ninguna. Y eso es bueno para la renta variable. Los bancos centrales no bajan los tipos por divertirse, los bajan porque ven que la economía va mal. Seis bajadas de tipos ocurren porque la economía está en crisis», explica el economista.

Es decir, Lacalle no augura más bajadas de tipos -si acaso una sóla- dado que la economía no necesita con urgencia salvarse de ninguna recesión o crisis y, por otro lado, las autoridades monetarias aún no han sido capaces de controlar los altos niveles de inflación.

«Si no esperas una recesión (que es nuestro escenario), no puedes esperar bajadas de tipos. Si esperas una recesión, no puedes esperar que las bajadas de tipos sostengan a los activos de riesgo. Por lo tanto, nuestra posición es que, mientras se prime a la liquidez, vamos a tener menos bajadas de tipos, y eso da una serie de oportunidades para la inversión muy importantes», sentencia el economista.

La visión de Tressis diverge de otras entidades como Beka, quien sí que augura una recesión que comenzaría a verse en el próximo trimestre. Por ello, este grupo financiero recomienda más bajadas de las tasas por parte de los bancos centrales.