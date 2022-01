María Dolores Dancausa, consejera delegada de Bankinter, ha entrado en la polémica por el reparto a dedo de los fondos europeos por parte del Gobierno. Ha asegurado que este dinero debe ir a proyectos muy claros, alejados de los intereses de los partidos políticos. Asimismo, ha pedido una fiscalización muy estrecha del reparto y más celeridad y menos burocracia en el proceso porque «ya vamos tarde». Asimismo, cree que España podrá demostrar su potencial «a poco que tenga los grados de libertad que necesita».

«Los fondos europeos no son la panacea, pero sí son una ayuda extraordinaria a la que no podemos renunciar ni hacer las cosas mal. Deben ir a proyectos muy claros, alejados de los intereses de los partidos políticos, y deben estar muy fiscalizados, no solo en España sino también por Europa; no sólo la concesión, sino también la ejecución de los proyectos», ha afirmado Dancausa en la presentación de los resultados anuales de Bankinter.

Ha añadido que es necesario que «las 17 comunidades autónomas se pongan de acuerdo y concreten los proyectos, algo que no está sucediendo y provoca desánimo en las empresas, porque llevamos más de un año hablando de fondos europeos». De esta forma, tercia en las críticas de regiones como Madrid y de distintos líderes del PP al reparto de los fondos por parte de Pedro Sánchez siguiendo criterios partidistas para favorecer a las comunidades y municipios donde gobierna el PSOE.

Como ha venido informando OKDIARIO, numerosas asociaciones empresariales -la última, Exceltur- se han quejado de que el reparto de los fondos se está decidiendo sin contar con los diferentes sectores y guiado por criterios ideológicos en vez de económicos. Asimismo, es una crítica unánime la tardanza en aprobar los proyectos y la excesiva burocracia que conlleva la solicitud de los fondos, algo que Dancausa ha pedido eliminar.

«Las administraciones deberían eliminar burocracias y suprimir barreras cuanto antes porque vamos un poco tarde», ha dicho. Y ha aprovechado para volver a pedir que la banca tenga un papel más importante gracias a su capilaridad para que los fondos lleguen a la economía real, y a su capacidad para dar anticipos y financiación adicional para el refuerzo de esos proyectos.

Por otro lado, la número uno de Bankinter ha alertado de que «el déficit y la deuda se han incrementado vertiginosamente en la pandemia, y cada vez son más difíciles de doblegar. España es un gran país que, a poco que tenga los grados de libertad que necesita para desarrollarse, va a demostrar de lo que somos capaces».

Críticas a los bancos centrales

Dancausa tampoco ha escatimado críticas a los bancos centrales por permitir la espiral inflacionista actual: «Se viene hablando desde hace meses de la inflación, pero los bancos centrales y los Gobiernos decían que era transitoria y pasajera. Pero la realidad es que con los últims datos del INE estamos en el 6,5%, lo que significa que es un tema serio q hay q atajar si no queremos sufrir las consecuencias que vivimos hace años».

«Las políticas monetarias ultraexpansivas han permitido grandes endeudamientos a coste moderado. Eso inevitablemente genera inflación. Se puede atajar, pero como llevamos muchos años sin que fuera un problema, los bancos centrales se han dedicado a otras cosas como comprar deuda para que los países se endeudaran e inyectar grandes cantidades de liquidez. Pero no hay más remedio q tomar decisiones, tienen que superar las presiones», ha concluido.

Finalmente, Dancausa ha confirmado que venderá la participación de Bankinter en Sareb en la nacionalización que adelantó OKDIARIO y que Bankinter no acudirá a la salida a Bolsa de Ibercaja.