Cuesta menos de 1 euro y es de Lidl: el snack delicioso que recomiendan los nutricionistas

Cuando se trata de elegir un snack, basta con acercarse a un supermercado para comprobar como esos están repletos de propuesta ultraprocesadas que no son nada recomendables. Y es que encontrar una opción saludable que realmente cumpla lo que promete parece casi un milagro. Y, sin embargo, ese milagro existe, es un snack de Lidl y cuesta menos de un euro. No lleva colorantes, ni conservantes, ni una lista interminable de ingredientes que nadie entiende. Solo mijo, un poco de sal marina y nada más. Así de simple.

La nutricionista María de Lluc no ha dudado en calificarlo como «el mejor snack de bolsa para bajar de peso», y razones no le faltan. En uno de sus vídeos desde su cuenta de Instagram @mariadellucmr, muestra la bolsa y analiza su composición con una claridad y entusiasmo que contagia. Y es que, frente a tantas patatas chips disfrazadas de saludables, este producto es lo que parece: bolitas crujientes de mijo inflado, con un sabor ligero y natural, ideales para calmar el hambre sin sabotear tu dieta. Pero lo más llamativo no es únicamente su calidad nutricional o su textura agradable, sino su precio. Mientras vemos como muchas opciones saludables suele estar por encima de los dos o tres euros, estas bolitas sólo cuestan 0,99 euros.

El snack de Lidl que es perfecto si estás a dieta

Uno de los grandes atractivos de este producto es su transparencia. Como explica la nutricionista, lleva un 99,4 % de mijo pelado y un poco de sal marina. Nada más. Sin azúcares añadidos, sin aceites refinados, sin potenciadores del sabor. Es esa sencillez lo que enamora a nutricionistas como Lluc, que insiste en la importancia de leer los ingredientes antes de comprar cualquier producto envasado.

El mijo, un cereal milenario con múltiples beneficios

El ingrediente protagonista de este snack, el mijo, no es nuevo, aunque muchos lo hayan redescubierto hace poco. Se cultiva desde hace miles de años y ha sido una base importante en la dieta de varias culturas, especialmente en Asia y África. En Europa, ha sido más bien un olvidado, aunque poco a poco vuelve a ganar protagonismo gracias a sus propiedades.

No contiene gluten, lo que lo hace apto para personas con celiaquía o intolerancias. Además, tiene un índice glucémico bajo, lo que significa que no genera picos de azúcar en sangre y sirve para que la sensación de saciedad dure más. También es fuente de fibra, magnesio y fósforo, minerales que son esenciales para el buen funcionamiento del cuerpo. Todo esto convierte al mijo en un producto excelente para quienes siguen una dieta equilibrada, controlan su peso o por si quieres comer mejor.

Una opción perfecta para todos los públicos

Aunque en principio puede parecer que este snack de Lidl está pensado para quienes están a dieta, lo cierto es que su perfil nutricional hace que sea perfecto para cualquier tipo de consumidor. Niños, adultos, deportistas, personas con intolerancias. Todos pueden disfrutar de estas bolitas crujientes sin preocuparse por estar consumiendo algo insano.

Su sabor es suave, ligeramente salado, y su textura recuerda a los clásicos aperitivos inflados, pero sin esa grasa que suele quedarse pegada en los dedos. No empalaga ni hincha, y eso lo convierte en una buena alternativa incluso para llevar al trabajo o incluir en la merienda de los más pequeños. Además, como tiene ingredientes ecológicos, suma un punto extra para quienes también valoran el origen y el impacto medioambiental de lo que consumen.

El precio, el gran punto a favor

No es ningún secreto que muchas veces comer sano sale caro. Productos con buena composición nutricional pueden costar el doble o el triple que sus versiones ultraprocesadas. Por eso, encontrar un snack así, bio, sin gluten, sin aditivos y por solo 99 céntimos, es todo un hallazgo y como dice Lluc, es mejor que no lo dejemos escapar. De hecho aconseja guardar su vídeo para no olvidarnos, aunque si tienes previsto ir a Lidl este fin de semana, ya sabes que debes echar al carro de la compra.

Valores nutricionales

Por último, miramos la tabla nutricional de este snack de Lidl y queda claro la cosa también pinta bien. Cada 100 gramos aporta:

356 kcal, lo que no es bajo, pero tampoco excesivo si consideramos que hablamos de un cereal inflado.

Solo 2,3 g de grasa, y de ellos solo 0,3 g son grasas saturadas.

70,2 g de hidratos, pero menos de 0,1 g de azúcares.

11,3 g de proteínas, un aporte interesante para tratarse de un snack vegetal.

Y lo más destacable: solo 0,64 g de sal por 100 g, lo que lo mantiene dentro de un margen saludable.

En definitiva y como podemos ver, la clave está en la cantidad, dado que no te vas a comer toda la bolsa entera de una sentada, sino que lo ideal es tenerla para esos momentos en los que te apetece comer algo, pero que sea saludable y además pagando menos de 1 euro.