Jordi Cuesta, director general de BYD en España, ha criticado la falta de certidumbre del Ejecutivo de Pedro Sánchez con el futuro de las ayudas a la compra de coches eléctricos, que finalizarán este 31 de diciembre. Un tipo de motores que no terminan de despuntar en el mercado español, ya que sólo representan un 5% del total de las matriculaciones, lejos de las cifras que registran nuestros vecinos europeos. Esta situación que podría empeorar los números con el inicio del nuevo año y el fin de las subvenciones.

OKDIARIO entrevista a Jordi Cuesta, director general de BYD en España, para conocer los retos a los que se enfrenta el fabricante chino tras su llegada al mercado español hace tan sólo ocho meses. La compañía con sede en Shenzhen (China) acumula más de 300 matriculaciones en lo que va de año, impulsadas por el Atto 3.

Pregunta: ¿Cómo valora el inicio de la comercialización de BYD en España?

Respuesta: Llevamos una historia muy corta, pero muy intensa. Lanzamos la marca al mercado español el último día de marzo, son pocos meses de vida oficial, pero llevamos mucho tiempo con mucho trabajo de fondo y la evolución por nuestra parte ha sido muy positiva.

Nuestro principal objetivo ha sido hacer el lanzamiento sucesivo de todos los modelos de la gama y establecer la red de concesionarios en las ciudades. Tenemos ya ocho puntos de venta y llegaremos a los 11 a finales de año con todos los modelos presentados. La respuesta de los primeros clientes es muy buena y estamos muy contentos con el feedback que hay sobre el producto.

P: ¿Qué esperan del próximo año?

R: En lo referente a las ventas, desde BYD trabajamos internamente con varios escenarios en el mercado español, porque no tenemos la certeza de qué va a pasar también con el plan Moves III -los incentivos a la compra de coches eléctricos-, si van a continuar más allá del 31 de diciembre o no. Así, es difícil tener una planificación. No obstante, donde sí tenemos una planificación más cierta es en el desarrollo de la red de concesionarios, en la que prevemos alcanzar los 20 establecimientos en el año 2024 con el lanzamiento de nuevos productos en el mercado español.

A partir de ahí, se plantean varios escenarios, especialmente en el desarrollo del vehículo eléctrico en España, que nos dan unos números u otros, pero lo que tenemos claro es que nuestra apuesta en materia de electrificación es a largo plazo. Esto es una carrera de fondo.

«Tenemos precios en muchas franjas, lo que facilita el acceso a la movilidad eléctrica a todo tipo de clientes»

P: ¿Cómo afecta a BYD el fin del plan Moves en 2023?

R: Es una ayuda muy importante que representa un porcentaje muy alto del precio del coche; y sí, posiblemente afectará a las ventas de eléctricos, pero no solamente a nosotros, sino a todo el mercado y no ayudaría a continuar desarrollando la electrificación en materia de movilidad en España, lo que realmente hace es retrasar el proceso y que la demanda se reconfigure a otra cosa completamente diferente.

P: ¿Qué otras barreras se están encontrando a la hora de vender coches eléctricos en España?

R: Desde BYD, estamos demostrando que con nuestra tecnología somos punta de lanza para traer la mayor innovación posible en vehículos eléctricos, con seguridad, con autonomía, con velocidad de carga, entre otras características.

A partir de aquí, dependemos mucho de las redes de carga y de facilitar la carga a un cliente particular. Por ello, esperamos que cuando hablamos de subvenciones al precio de un producto y una tecnología –que todavía, por escala industrial, no está al mismo precio que una tecnología mucho más madura, como es la de combustión–, también se facilite el despliegue de redes de carga y la posibilidad de que un cliente particular pueda tener opciones para cargar su coche eléctrico de manera más fácil.

P: Entonces, ¿además de prorrogar el plan Moves III más allá de 2023, piden al Gobierno un cambio de las bases?

R: Eso es, aunque para nosotros la ampliación es lo primero para poder tener un poco de certidumbre para no tener un parón, porque los parones no son buenos y generan mucha incertidumbre en el consumidor, que lo que necesita es una estabilidad para realizar la compra de un coche nuevo. La incertidumbre, al final, yo creo que no es buena para nadie.

Es cierto que el programa que tenemos en marcha hoy también tiene sus trabas. Las subvenciones que se pagan directamente al cliente tardan mucho en hacerse efectivas, al igual que los programas para ayudar al despliegue de los puntos de carga, que se demoran hasta el año o incluso año y medio. Hay muchas cosas que mejorar y conjuntamente con Anfac hemos trasladado estas propuestas al Ejecutivo.

«Hay una intención muy clara de tener fabricación en Europa»

P: Hablábamos de barreras a la hora de comprar eléctricos y una de las más importantes son los altos precios de estos coches, ¿BYD va a ofrecer este tipo de motorizaciones a precios asequibles?

R: Nuestra estrategia de precios está muy clara. Creo que tenemos precios en muchas franjas, lo que facilita el acceso a la movilidad eléctrica a todo tipo de clientes, desde los que buscan un coche más caro a los que se decantan por opciones más accesibles.

Del precio dependen muchos factores. Pero sí que es verdad que, a nivel más táctico o más de corto plazo, siempre hay que adaptarse a la situación del mercado. Por ejemplo, para el BYD Dolphin tenemos una campaña de lanzamiento de 3.000 euros de descuento con el objetivo de promocionar el producto.

P: ¿Cómo comercializa BYD sus coches?

R: En BYD, hemos apostado por el modelo tradicional de concesionario, porque hacen las cosas muy bien y, además, tenemos la suerte, específicamente en España, de que el sector de la distribución del automóvil se ha profesionalizado muchísimo y esto nos permite una implantación relativamente rápida.

En concreto, este año cerraremos con 11 concesionarios en España, en 2024 alcanzaremos los 20 y en 2025 los 40 para llegar a todo el mercado nacional.

P: BYD ha anunciado que instalará una fábrica de coches en Europa, ¿ya está decidida la ubicación?

R: Hay una intención muy clara y decidida de tener fabricación en Europa, que es un proceso que está llevando sus plazos como tiene que ser. Es una decisión muy importante para la apuesta que tenemos por el mercado europeo y estamos en la última fase de ese proceso de decisión. Como ya habíamos anunciado, en principio será de cara a final de año cuando se comunicará la decisión final.

Es cierto que en toda esta terna de opciones que la compañía está barajando en Europa, evidentemente España es una de las opciones, por la pura tradición que hay de la industria de automoción. Se han valorado opciones dentro de España, como se han valorado en otros países de Europa.