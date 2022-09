Credit Suisse augura para Inditex 18 meses cuesta arriba por la demanda, las divisas y la inflación

Inditex presentará las cuentas de su segundo trimestre fiscal de 2022 el 14 de septiembre y Credit Suisse anticipa unos “buenos resultados” por un entorno “favorable” para el mayor gigante mundial del retail. Pese a ello, los expertos de la entidad suiza estiman que la compañía se enfrentará a un año y medio de complejidades a causa de la demanda, los costes, las divisas y la inflación.

Credit Suisse ha incrementado su estimación de resultados para el segundo semestre y esperan que las ventas se eleven un 12% en tasa interanual, hasta 7.800 millones de euros, y mejores que antes de la eclosión del coronavirus. El ebit se dispararía un 80%, hasta los 1.300 millones de euros, y representaría el 16,8% del total de las ventas. “Buena ejecución en un entorno benigno, pero cada vez somos más cautelosos para los próximos 18 meses por el debilitamiento de la demanda, el aumento de los costes de insumos, el tipo de cambio adverso y la inflación de los gastos de venta, generales y administrativos”, según recoge el último informe sobre la textil dirigida por Pablo Isla.

Los analistas de la entidad entienden que Inditex y sus competidores, principalmente H&M, se enfrentarán a unos precios “muy duros” y que hay “pocas garantías” de que el incremento de los precios “a doble dígito” en el segundo trimestre y el año que viene no se vayan a traducir en problemas con los costes. “Con unas coberturas para el euro/dólar del 11,5% para el próximo año, los costes en aumento en las materias primas, la mano de obra y los servicios públicos, el margen anual bajará hasta -130 puntos básicos”, consideran en Credit Suisse. Además, la salida definitiva de Rusia seguirá lastrando a las cuentas de la compañía “y supondrá, presumiblemente, nuevas amortizaciones y costes adicionales de tesorería”.

La tesitura tiene un impacto directo en la cotización, entienden en el banco suizo, por lo que otorgan a Inditex una calificación de ‘infraponderar’ y le recortan el precio objetivo el 14,58%, hasta los 20,50 euros por acción. El informe señala que las acciones están caras si se atiende a la ratio precio/beneficio, conocida como PER. Inditex cotiza, según los cálculos de Credit Suisse, a un PER de 18 veces, “mientras que las acciones del Eurostoxx (el selectivo que aglutina a las grandes compañías de la zona del euro) tienen un PER relativo de 1,5 veces”. Por ello, creen que las acciones “reflejan cierto riesgo a corto plazo por los márgenes, pero no se reducen las perspectivas de crecimiento a medio plazo».

Inditex siempre ofrece en la presentación de resultados indicadores sobre la evolución del trimestre en curso. En este sentido, los analistas de Credit Suisse piden a los inversores estén atentos “a cualquier signo de desaceleración de la demanda en el tercer trimestre y hasta la fecha, porque será clave”. “El principal riesgo se dará en estas métricas o en cualquier cambio sobre el retorno del capital”, remachan.