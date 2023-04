El Corte Inglés tiene el viaje de tu vida: un crucero en el Mediterráneo por menos de 300 euros

Estamos ya en el mes de abril, lo que significa que hay que ir pensando en las vacaciones de este año si es que aún no lo has hecho, ya que con antelación siempre conseguirás mejores precios tanto en medios de transporte como en alojamientos, paquetes de viajes, etc. Te mostramos un crucero por el Mediterráneo de Viajes El Corte Inglés que puedes contratar por menos de 300 euros, una auténtica locura que hace que las reservas lleguen sin parar cada día… ¡no te quedes sin una plaza!.

El crucero de Viajes El Corte Inglés que está tirado de precio

Los cruceros son una fantástica opción para disfrutar de unas vacaciones, auténticas ciudades flotantes en las que hay de todo y que, además, te permiten visitar varias ciudades o países en tan sólo unos días, lo cual resulta sin duda una propuesta muy atractiva para quienes gustan de conocer muchos nuevos destinos pero no tienen mucho tiempo. Y si te gustan los cruceros, el que está ofreciendo ahora Viajes El Corte Inglés es un chollazo increíble al que no se le puede decir que no.

El crucero en cuestión es un maravilloso viaje por el Mediterráneo que puedes contratar desde tan sólo 238 euros por persona, una experiencia única por muy poco dinero, con una ruta que te llevará por lugares mágicos que te encantará visitar. Su puerto de origen será Valencia, siguiendo de ahí a ciudades como Marsella (Francia), Savona (Italia), La Spezia, en Cinque Terre (Italia), Civitavecchia, Roma (Italia) y Palma de Mallorca, para después regresar a Valencia.

Este increíble crucero de una semana de duración y tiene como fecha de salida el viernes 27 de octubre, con llegada nuevamente a Valencia el día 3 de noviembre. Los precios según el tipo de alojamiento elegido son los siguientes:

Habitación interior : desde 238 euros por persona

: desde 238 euros por persona Habitación exterior : desde 350 euros por persona

: desde 350 euros por persona Balcón : desde 448 euros por persona

: desde 448 euros por persona Suite: desde 899 euros por persona

El precio incluye pensión completa a bordo, con mucho protagonismo para los sabores italianos. Es el viaje ideal para desconectar, conocer gente y, sobre todo, conocer diferentes ciudades y países. Es un crucero operado por Costa Cruceros, compañía con más de 300 años de experiencia navegando por el mundo. El buque Costa Diadema es el asignado para realizar este crucero, en el cual encontrarás muchas opciones de restauración, entretenimiento y compras a bordo para toda la familia.