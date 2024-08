El Corte Inglés arrasa a la competencia: tira de precio este aceite de oliva de marca. Si eres de los que va buscando las mejores ofertas en el precio del aceite de oliva, sabrás que desde hace días, supermercados como por ejemplo Alcampo o Mercadona, sitúan el precio de este ingrediente básico por debajo ya de los 7 euros. Sin embargo, gigantes como El Corte Inglés no se quedan atrás y ofrecen interesantes ofertas para el aceite de oliva virgen extra, el más preciado de todos así que toma nota, y no dejes escapar la oferta que ahora te presentamos porque ya se agota.

Como decimos el aceite de oliva virgen extra es el más preciado de todos. Ideal para el aliño de ensaladas, para el pan o para determinadas recetas, el AOVE es quizás uno de nuestros tesoros gastronómicos. Sin embargo durante meses, por no decir años, su precio ha estado por las nubes llegando a superar en muchos casos, los 12 euros por litro e incluso más. Una tendencia que parece estar cambiando y si bien en algunos supermercados comienza a bajar su precio, lo cierto es que todavía está algo elevado, de modo que no podemos dejar escapar ofertas como la que ahora nos presenta El Corte Inglés que a través de su supermercado, y también en tiendas Hipercor, ofrece la garrafa de 5 litros de una marca tan famosa como Coosur, a un precio que no te vas a creer ya que no llegan ni tan siquiera a los 40 euros.

El Corte Inglés arrasa con este aceite de oliva de marca

Tras meses y meses de preocupación en torno al precio del aceite de oliva en los supermercados, parece que por fin comenzamos a ver ofertas realmente destacadas. Factores como el que se redujera el IVA de este producto al 0%, y el que la nueva cosecha parece que va a ser mejor, han provocado que las principales cadenas de supermercados ya estén bajando el precio del aceite, pero no sólo en lo que respecta a las marcas blancas sino también a aquellas marcas más populares y que llevan más tiempo dominando el mercado.

Y una de las mejores ofertas a este respecto la encontramos en El Corte Inglés, que ha lanzado una oferta irresistible en el aceite de oliva virgen extra (AOVE) de la marca Coosur. Este producto, que solía estar en torno a los 51,39 euros por una garrafa de 5 litros, ha visto su precio reducido a 39,99 euros, una cifra que no se veía desde hace tiempo. Esto supone una excelente noticia para los amantes de la gastronomía y quienes dependen de este ingrediente esencial en su día a día.

Esta oferta se puede encontrar tanto en El Corte Inglés como en Hipercor, y deja el litro de este preciado ingrediente a solo 8 euros. Una oportunidad única para los amantes de la buena cocina y aquellos que buscan productos de alta calidad a precios más asequibles.

Piensa además que estamos hablando de uno de los mejores aceites de oliva del mercado. Un AOVE de categoría superior producido en Jaén y obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos.

Una oportunidad única de hacerte con el mejor aceite de todos

El aceite de oliva virgen extra es un ingrediente esencial en la dieta mediterránea, conocido por su sabor inconfundible y sus beneficios para la salud. Su proceso de extracción natural y sin químicos lo convierte en uno de los aceites más puros y apreciados. Además, este aceite Coosur se produce como decimos en Jaén, una de las zonas más emblemáticas para la producción de aceite de oliva en España, lo que garantiza la calidad del producto.

Pero el Aceite de Oliva Virgen Extra no sólo es delicioso, sino que también es un alimento cargado de nutrientes beneficiosos. Un producto que es conocido por ser rico en grasas saludables, especialmente en ácidos grasos monoinsaturados, que ayudan a reducir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. Además, es una fuente de antioxidantes naturales, como la vitamina E, que protege las células del daño oxidativo. Es un producto versátil que no solo mejora el sabor de tus comidas, sino que también contribuye a una dieta equilibrada y saludable.

Consejos de conservación y utilización

Como la oferta que encontramos en El Corte Inglés se presenta en una garrafa de 5 litros, es importante asegurarse de que tu aceite de oliva virgen extra Coosur mantenga todas sus propiedades intactas así que deberemos seguir algunas recomendaciones básicas de conservación:

Preservar del calor y del exceso de luz: el aceite de oliva debe almacenarse en un lugar fresco y oscuro, ya que la exposición al calor y a la luz directa puede acelerar su oxidación y hacer que pierda su sabor y propiedades nutricionales.

el aceite de oliva debe almacenarse en un lugar fresco y oscuro, ya que la exposición al calor y a la luz directa puede acelerar su oxidación y hacer que pierda su sabor y propiedades nutricionales. Cerrar bien el envase después de cada uso: esto evita que el aceite entre en contacto con el aire y se degrade más rápidamente.

El Corte Inglés y Hipercor han dado en el clavo con esta oferta de Aceite de Oliva Virgen Extra Coosur a 39,99 euros por una garrafa de 5 litros. En un momento en el que los precios del aceite de oliva comienzan a estabilizarse, pero aún se mantienen relativamente altos, esta oferta supone un alivio para los consumidores que desean seguir disfrutando de un producto de calidad sin que su bolsillo sufra las consecuencias.