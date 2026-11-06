España ha presenciado este viernes una medida insólita: la primera intervención del mercado del aceite de oliva desde la dictadura. La medida planteada por Luis Planas para aliviar la caída de los precios obliga a retirar del mercado el 12% de la producción nacional del producto. Las consecuencias afectarán de lleno al comercio internacional. La cantidad de aceite que deberán guardar las almazaras representa el consumo completo del norte de Europa y toda la producción de Marruecos de un año.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha ordenado a las almazaras de toda España que almacenen el 12% de toda la producción de aceite de oliva que se coseche esta campaña hasta el 30 de septiembre del año que viene, cuando podrá ser comercializado.

La medida del Gobierno equivale a que España sustraiga de la circulación unas 188.000 toneladas de aceite de oliva. Esta cifra equivale a la producción completa de Marruecos en un año de buena cosecha como la esperada esta campaña, según datos del Consejo Oleícola Internacional.

El organismo internacional señala que España es, con mucha diferencia, el mayor productor de aceite de oliva del planeta. Aproximadamente, el 45% del llamado oro líquido que se genera en la Tierra proviene de olivares españoles, por lo que el movimiento del Ministerio es un terremoto para el comercio internacional.

Las casi 200.000 toneladas que almacenará España implican el consumo anual de los principales países nórdicos de Europa. Lo que para España representa apenas una décima parte de su producción es el consumo de aceite de oliva de Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia.

Desplome de los precios

Detrás de la medida del Ejecutivo se encuentra la caída sostenida de los precios. Según el último boletín del Ministerio de Agricultura, el precio medio del aceite de oliva cerró en 3,10 euros por kilogramo. Esta cifra representa un desplome del 53% con respecto al precio medio de las dos últimas campañas para estas fechas.

«La medida pretende garantizar la rentabilidad de los agricultores y también proteger los intereses del comprador de aceite de oliva», ha señalado el Ministerio. Un estudio de la Diputación de Jaén estima que el umbral de rentabilidad se encuentra en 3,50 euros por kilogramo. Por debajo de ese nivel, la cuarta parte de los olivares de España se encuentra en jaque.

En particular, el desplome de los precios afecta, sobre todo, a las explotaciones tradicionales correspondientes a negocios pequeños y familiares. La normativa del Ministerio no establece qué tipo de aceite debe guardarse, por lo que las almazaras pueden priorizar en el mercado las fórmulas de mayor calidad, como el virgen extra.