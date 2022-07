Los consejos básicos para ahorrar al máximo en Mercadona

El contexto de inestabilidad económica e inflación en cifras históricas ha hecho que muchos españoles tengan la necesidad de estudiar más lo que compran y encontrar maneras para ahorrar en su carrito de la compra. Te contamos algunos trucos para ahorrar en tu próxima compra en Mercadona, así podrás llenar el carro sin que el total suba demasiado.

Más de un 90% de los productos de supermercado han visto aumentar su precio durante los últimos meses, experimentando una de las peores subidas de las últimas décadas. Esto hace que los españoles puedan comprar mucho menos por el mismo precio y llegan a fin de mes, resulta todo un reto para muchas familias.

Escoger uno de los supermercados con precios más competitivos es una de las herramientas más utilizadas para ahorrar. Mercadona, sigue siendo uno de los supermercados con precios más ajustados, todo y la subida que han experimentado sus productos. Te damos algunos consejos para ahorrar al comprar en Mercadona.

Cómo ahorrar en Mercadona

Estos trucos puedes aplicarlos a Mercadona o a cualquier supermercado, pues te ayudarán a encontrar oportunidades para llevarte productos a casa con mejores precios y ahorrar en tu compra.

Planifica tu compra semanal para el sábado: Si tienes que hacer una gran compra, mejor prográmala para el sábado. Es más común encontrar productos con descuentos por fecha de consumo próxima, sobre todo en la sección de frescos.

Prioriza la compra de productos que tengan la etiqueta amarilla de Bajada de precio, así como te contábamos en el primer punto, estos tienen descuento por su fecha de consumo próxima. Podrás llevártelos a casa y congelarlos para extender su vida útil.

Organiza tu menú semanal con antelación, así sabrás lo que necesitas y lo que ya tienes en casa, no comprarás de más y podrás cocinar toda la semana sin que te falten ingredientes.

Lleva una lista de la compra y cíñete a ella, normalmente los caprichos que encontramos por el supermercado o los extras que añadimos al carrito, son los culpables de una subida inesperada en el total de la compra. Básate en lo que necesitas y triunfarás.

Fíjate en los productos de las estanterías de arriba o abajo, suelen encontrarse los productos con mejores precios. Normalmente, en las estanterías del medio encontrarás productos de marca con precio más elevados dentro de una categoría de producto.

Trucos sencillos pero eficaces para poder conseguir todos tus básicos de la semana sin tener que gastar demasiado dinero en el supermercado. Estos son trucos que puedes aplicar en Mercadona, pero que también se adaptarán a otros supermercados, muchos hacen ofertas por fechas de consumo próximo o tienen ofertas puntuales, aprovéchalo para conseguir un mejor precio.

La planificación y organización durante tu compra semanal serán tus mejores aliados para no gastar más de lo que pensabas. Monta tu menú semanal antes de ir a comprar o decide qué comerás, esto te ayudará a ahorrar, a no comprar cosas que no necesitas y de paso, a cuidarte con recetas más saludables y completas.