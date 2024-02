Confirmado: ya puedes pedir las 2 ayudas especiales del SEPE para desempleados

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha anunciado la disponibilidad de dos ayudas especiales dirigidas a desempleados de larga duración que cumplan con ciertos requisitos específicos. Estos subsidios, bajo la gestión del SEPE, ofrecen una cuantía mensual de 480 euros, lo que equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). Constituyen prestaciones económicas no contributivas diseñadas para personas que han enfrentado al menos un año de desempleo.

En el marco de estas medidas, el SEPE ha establecido dos subsidios específicos destinados a desempleados de larga duración. Para acceder a estos beneficios, el solicitante debe haber estado inscrito como demandante de empleo durante al menos 360 días, llevando a cabo una búsqueda activa de trabajo en los servicios de empleo autonómicos, como el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el contexto de Andalucía. Estas ayudas son conocidas como la Renta Activa de Inserción (RAI) y el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED).

Ayudas del SEPE

La Renta Activa de Inserción (RAI) es un programa especial ofrecido por el SEPE con el propósito de proporcionar una ayuda económica durante un período de 11 meses, con el objetivo de facilitar la reinserción de los beneficiarios en el mercado laboral. Los requisitos para solicitar la RAI son variados e incluyen tener más de 45 años sin haber alcanzado la edad legal de jubilación, haber agotado la prestación contributiva por desempleo, mantener ingresos mensuales que no superen el 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y, en el caso de residentes en Andalucía, estar inscrito en el SAE y contar con la acreditación de al menos tres acciones de búsqueda activa de empleo (BAE). Cabe destacar que este subsidio especial puede ser solicitado hasta en tres ocasiones no consecutivas, salvo en situaciones excepcionales como la de víctimas de violencia de género o personas con discapacidad.

Por otro lado, el Subsidio Extraordinario por Desempleo (SED) está destinado a personas desempleadas de larga duración que hayan agotado tanto la prestación contributiva por desempleo como la RAI. Se considera una ayuda de último recurso y puede percibirse durante un período de 180 días, con la posibilidad de solicitarlo en una única ocasión. Los requisitos para ser beneficiario de este subsidio incluyen no haberlo recibido anteriormente, carecer de rentas que superen el 75% del SMI, haber cesado en el último trabajo de manera involuntaria, no tener derecho a una protección por desempleo contributiva o asistencial, y no haber alcanzado la edad legal de jubilación que permita el acceso a una pensión contributiva o no contributiva.

El SEPE te da esta ayuda

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) despliega una gama integral de prestaciones, destacando entre ellas el subsidio por cotización insuficiente, una salvaguarda especialmente valiosa para aquellos trabajadores que no han acumulado el tiempo necesario para acceder a una prestación contributiva. Este subsidio, cuyo monto máximo alcanza los 10.080 euros, presenta variaciones en su duración, dependiendo de la cantidad de meses cotizados y la presencia de responsabilidades familiares.

Si el solicitante tiene cargas familiares, la duración del subsidio oscilará entre tres y cinco meses, en función de los meses cotizados. En el caso de seis o más meses de cotización, el subsidio se extiende a 21 meses, siendo susceptible de prórroga. Para aquellos sin cargas familiares, la duración será de seis meses, siempre y cuando hayan cotizado seis o más meses.

La cuantía mensual del subsidio equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), lo que se traduce en 480 euros mensuales. Así, un individuo con responsabilidades familiares y seis o más meses cotizados podría recibir este subsidio de 480 euros durante 21 meses, sumando un total de 10.080 euros.

Para poder acceder a esta prestación se debe cumplir con requisitos específicos, entre ellos, encontrarse desempleado y en situación legal de desempleo, estar registrado como demandante de empleo, y haber cotizado al menos 3 meses (en el caso de responsabilidades familiares) o al menos 6 meses (sin cargas familiares). Es crucial no haber cotizado 360 días, ya que este período otorgaría derecho a una prestación contributiva en lugar del subsidio.

Por tanto, el subsidio por cotización insuficiente del SEPE se erige como un sustento esencial para aquellos trabajadores que, debido a circunstancias específicas, no cumplen con los requisitos estándar para una prestación contributiva. Constituye una red de seguridad financiera crucial durante episodios de desempleo, reforzando el compromiso del SEPE de abordar las diversas necesidades de los trabajadores en momentos de vulnerabilidad laboral.

El SEPE continúa su labor para poder ofrecer a los ciudadanos desempleados todas las facilidades durante un periodo de tiempo complicado como el que supone estar desempleado y estar en búsqueda activa de un empleo. Con estas iniciativas, busca poder ayudas a las familiar y personas que pueden estar atravesando un momento difícil y así poder contribuir ante la falta de recursos de los ciudadanos. Las ayudas suponen un soporte vital para las personas y beneficiarios que los reciben.