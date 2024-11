Confirmado por Trabajo: ya hay fecha para la subida del salario mínimo y es inminente

La fecha para la subida del salario mínimo es ya inminente, ha sido confirmado por el Ministerio de Trabajo, algo que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Se trata de un cambio que puede llegar a ser el que ayude a muchas familias a llegar a final de mes, especialmente a todas aquellas que no disponen de los recursos necesarios para poder obtener aquello que desean, una vida digna. España es de los pocos países que tiene miles de personas que tienen contrato de trabajo, pero no llegan a final de mes.

Esta situación se produce ante un destacado cambio de ciclo que puede ser fundamental y que quizás hasta ahora nunca hubiéramos esperado. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un dinero que podemos ganar a final de mes y que puede acabar siendo el que marque una diferencia importante en todos los sentidos. Es hora de apostar claramente por algunos elementos que serán los que se adaptarán a nuestro día a día. Si quieres anotar tu fecha más esperada del año, cuando cobrarás una buena cantidad de dinero de más, no lo dudes, es este día.

Trabajo confirma lo que todos esperábamos

El Ministerio de Trabajo tiene entre sus propuestas seguir subiendo el salario mínimo interprofesional por un motivo en concreto. Estaremos ante una serie de elementos que pueden acabar siendo los que marquen un antes y un después, en este camino que ser el que lleve a muchos trabajadores no cualificados a ganar unas decenas de euros más a final de mes.

Esta subida, ayudará a muchas familias y jóvenes, pero debemos entender que es una reacción de cadena. Las empresas deben empezar a pagar más y los autónomos también, ya que se fija una cifra más elevada en este cambio de ciclo que todos queremos ver llegar.

Ese sueldo digno debe ir subiendo, de la misma forma que las ayudas a las empresas y los beneficios para aquellos que pueden hacer subir este pago. Todos dependemos de todos y aunque quizás pueda parecer que todo está saliendo de una determinada forma, debemos empezar a prepararnos para darlo todo de la mano de algunos retos que son indispensables. A partir de ahora ya sabemos un poco más qué pasará con ese dinero que se cobra a final de mes y que puede acabar marcando la diferencia.

Ya hay fecha para la subida del salario mínimo

Cada final de año llega noticias de ese aumento del salario mínimo que nos interesa a todos. Este 2024 el salario mínimo se sitúa en 1.134 euros. Siguiendo los datos del Ministerio de Trabajo:

Supone un aumento del 5% respecto al fijado en 2023

En cómputo anual se eleva a 15.876 euros

Se traduce en 54 euros más al mes, en cada una de las pagas

La subida tendrá carácter retroactivo con efectos a 1 de enero de 2024

Se estima unos 2,5 millones de personas trabajadoras en España se benefician de esta subida

El SMI acumula un incremento del 54% desde el año 2018

Las empleadas de hogar que trabajen por horas deberán percibir 8,87 euros por hora como mínimo

Siguiendo con la explicación del año pasado: «El BOE ha publicado el Real Decreto 145/2024, de 6 de febrero, por el que se eleva la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.134 euros en 14 pagas. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase jornada inferior se percibirá a prorrata. Unos dos millones y medio de personas trabajadoras están retribuidas en España siguiendo esta referencia básica. El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 37,8 euros/día o 1.134 euros/mes, según el salario esté fijado por días o por meses. El Real decreto específica que las empleadas de hogar que trabajen por horas deberán percibir un mínimo de 8,87 euros por cada hora trabajada. En el caso de las personas trabajadoras eventuales, así como de las temporeras y temporeros, cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, la cuantía del salario no podrá ser inferior, en ningún caso, a 53,71 euros por jornada».

Este año 2025 todo parece indicar que seguirá este incremento de dinero que llegará a final de mes y se convertirá en toda una novedad destacada que debemos tener en cuenta y que quizás hasta ahora no hubiéramos imaginado. Es hora de seguir con este ascenso que será el que marcará la diferencia en estos días que tenemos por delante, en especial para aquellos que cobren este salario mínimo.