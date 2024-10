Adiós al Salario Mínimo que conocíamos: el cambio que llega con la reducción de la jornada laboral

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, dirigido por Yolanda Díaz, ha iniciado el curso con diversas propuestas, destacando la reducción de la jornada laboral de 40 a 37,5 horas. Actualmente, el Gobierno, sindicatos y patronal están debatiendo este asunto en la Mesa de Diálogo Social, aunque existen posturas encontradas. La propuesta del Ejecutivo contempla una primera reducción a 38,5 horas, seguida de otra que establecería la jornada en 37,5 horas semanales. Una de las prioridades es que esta reducción no implique una disminución salarial, es decir, que los trabajadores mantengan sus sueldos y, por ende, aumente el salario por hora.

Sin embargo, la patronal ha expresado su oposición a este cambio, y entidades como el Fondo Monetario Internacional han advertido sobre posibles repercusiones negativas en la economía. En cuanto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), fijado en 15.876 euros anuales en 2024, se mantendrá sin cambios a pesar de la reducción de horas. Si se aplica la medida, el SMI por hora podría incrementarse, alcanzando 9,5 euros para una jornada de 38,5 horas y 9,75 euros para 37,5 horas. El SMI ha aumentado un 5% en 2024, alineándose con el compromiso de situarlo en un 60% del salario medio, que, según el INE, se elevó un 4,1% en 2022.

Reducción de la jornada laboral

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, ha anunciado la implementación de la reducción de la jornada laboral.

«La mesa de diálogo social funciona porque las llevo casi en la clandestinidad. Es decir, no desvelo qué dice la patronal, no desvelo que dicen los sindicatos, y no desvelo lo que dice el ministerio de trabajo y economía social. Hemos diseñado un plan de acompañamiento a las pequeñas empresas que tiene que ver con bonificaciones y con medidas que ayudan a empresas que tienen, sin lugar a dudas, más dificultades que las grandes. Estamos hablando de nanoempresas, donde ahí la reducción de la jornada tiene más dificultades», reconoce Díaz, según recoge El Español.

Esta medida, que tiene como objetivo disminuir las horas de trabajo de 40 a 37,5 por semana, será aprobada a través de un anteproyecto de Ley con carácter urgente. Díaz ha fijado el 31 de diciembre de 2025 como fecha límite para que todos los trabajadores afectados vean reducida su jornada en dos horas y media.

A pesar de las negociaciones en curso, es poco probable que se logre un acuerdo que permita llevar a cabo la reducción en las dos fases inicialmente planificadas: primero a 38,5 horas en 2024 y luego a 37,5 horas en 2025. Por otro lado, la CEOE busca retrasar la implementación hasta 2026.

Fuentes de la cúpula de la CEOE han reafirmado su rechazo a la reducción de la jornada laboral, a pesar de las bonificaciones de cuotas sociales ofrecidas por el Ministerio de Trabajo. La patronal exige una reducción significativa de los costes laborales para compensar la pérdida de horas y posibles aumentos de plantilla.

También plantean la necesidad de abordar el elevado absentismo en el sector servicios y permitir a las empresas negociar reducciones de jornada.

SMI

La reducción de jornada no afectará al SMI, que se mantendrá en 15.876 euros anuales, equivalentes a 1.134 euros mensuales, independientemente de la jornada laboral. No obstante, el SMI por hora podría incrementarse: con 38,5 horas pasaría a ser de 9,5 euros y con 37,5 horas, de 9,75 euros. Además, el Gobierno planea seguir aumentando el SMI, que ya se incrementó en un 5% para 2024, con el fin de situarlo en un 60% del salario medio.

Asimismo, la reducción de la jornada laboral no afectará a las pensiones de jubilación, que se calculan en función de las cotizaciones y no de las horas trabajadas. Sin embargo, la subida del SMI podría influir positivamente en las pensiones, siempre que las bases de cotización se ajusten a la nueva normativa.

Trabajadores a tiempo parcial

El Ministerio de Trabajo ha asegurado que los empleados a tiempo parcial podrán conservar su carga horaria actual, aunque recibirán un incremento proporcional en sus salarios. Esto implica que las empresas no podrán reducir las horas trabajadas aplicando el porcentaje de parcialidad que existía antes de la implementación de la jornada de 37,5 horas semanales.

Además, se prevé un complemento económico para garantizar que los sueldos de estos trabajadores no se vean perjudicados, ya que los empleados a tiempo completo disminuirán sus horas manteniendo sus ingresos.

Sin embargo, si algún trabajador desea recuperar el mismo porcentaje de parcialidad que tenía previamente, el borrador de la normativa también contempla la posibilidad de hacer esta solicitud. A pesar de esto, se establece que la empresa deberá analizar dicha petición. En caso de que decida no aceptarla, deberá notificar al trabajador por escrito, proporcionando una explicación detallada de las razones que justifican su negativa.

En definitiva, la reducción de la jornada laboral es una medida que ha suscitado un intenso debate en España. Aunque el Gobierno se muestra decidido a implementar esta reducción, las posturas de los empresarios y sindicatos presentan un panorama complejo.